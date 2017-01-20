Teski Su Sayaçları ve Kalibrasyon İstasyonu Açıldı

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Su Sayaçları ve Kalibrasyon İstasyonu açılışına katıldı.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, TESKİ Muratlı Caddesi ek hizmet binasında gerçekleştirilen açılışa Başkan Albayrak'ın yanı sıra Vali Yardımcısı Lütfullah Gürsoy, Muratlı Belediye Başkanı Nebi Tepe, TESKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa ve Cumhuriyet Halk Partisi Süleymanpaşa İlçe Başkanı İlker Yağcıoğlu'nun katıldığı belirtildi.



Açılış öncesinde TESKİ Abone İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından Albayrak'a Su Sayaçları Test ve Kalibrasyon İstasyonu hakkında bir sunum gerçekleştirilerek, tesis hakkında bilgi verildi.



Açılışta konuşan Albayrak, TESKİ ve Büyükşehir olarak her geçen süre daha da güçlendiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:



"Yeni hizmet binamıza geçerek çalışmalarımıza başladık.Geçen bu hizmet süresinde TESKİ'nin ne kadar doğru yatırımlar yaptığı ortada. Parametrelere bakıldığında gelişim aşamasında ilk üçte olmamız da bunun bize en somut kanıtıdır.Tabi ki bu bizim için yeterli değil. 2017 yılı içerisinde inanıyorum ki TESKİ zirvede yerini alacaktır. Yapılan bu hizmetlerin devamının geleceğini bilmenizi istiyorum, bugün açtığımız Su Sayaçları ve Kalibrasyon İstasyonu'nun Tekirdağımıza hayırlı olmasını diliyorum."