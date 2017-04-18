Teski Su Çocuk Meclisi 2017 Yılı Genel Kurul Toplantısı Yapıldı

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen TESKİ Su Çocuk Meclisi 2017 Yılı Genel Kurul Toplantısı, il genelinden yoğun bir katılım sağlayan öğrenciler tarafından gerçekleştirildi.



TESKİ Süleymanpaşa Hizmet Binası Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Çorlu, Ergene, Malkara, Süleymanpaşa ve Saray İlçelerinde bulunan okullardan 10'ar öğrenci olmak üzere toplam 50 öğrenci ve 18 koordinatör öğretmen katıldı.



Toplantıda TESKİ Yönetim Kurulu Üyesi Rıza Tekin ve TESKİ Genel Müdür Yardımcısı Abdullah Soner Ergin tarafından yapılan açılış konuşmalarında, katılımlarından dolayı öğrenci ve öğretmenlere teşekkür edilerek, suyun önemi, tasarruflu kullanılması, su bilincinin ve farkındalığın artırılması ve yüzeysel su kaynaklarının azalmasına dikkat çekilerek, TESKİ'nin yaptığı çalışmalarla ilgili bilgi verildi. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Sema Kurt da, TESKİ Su Çocuk Meclisi'nin kuruluşu ve 2016 yılında yapılan önemli çalışmalar hakkında bilgilendirme yaptı.



Yapılan bilgilendirmelerin ardından toplantı gündemi okundu ve oylandı. TESKİ Su Çocuk Meclisi'nin bugüne kadar yapmış olduğu faaliyetlerle ilgili bilgilendirme sunumu yapıldı. Daha sonra Divan Kurulu oluşturularak Su Çocuk Meclisi Başkanı, Başkan Yarımcıları, Genel Sekreter ve Yürütme Kurulu Üyeleri seçildi.



Toplantıda yapılan seçimin ardından, okullarda "Su Timi" oluşturulması, yüzeysel su kaynaklarının bulunduğu yerlere gezi düzenlenerek, ağaçlandırma ve temizlik faaliyetleri yapılması, Su Çocuk Meclisi Üyelerinin yapmış olduğu çalışmaların diğer okullarla paylaşılması ve bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesi konuları görüşülerek, Genel Kurul Üyeleri tarafından karara bağlandı. - TEKİRDAĞ