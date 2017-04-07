Teski Personeline Sosyal Medya Eğitimi

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğü personeline yönelik sosyal medya eğitimi düzenlendi.



TESKİ İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen eğitim, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonunda yapıldı. Arel Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Yard. Doç. Dr. Kenan Duman, iki oturumdan oluşan eğitim boyunca TESKİ personeline sosyal medya takibi ve kullanımı konusunda detaylı anlatımlar gerçekleştirdi.



Eğitime Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, TESKİ Genel Müdürü Dr.Şafak Başa, Genel Müdür Yardımcısı Soner Ergin, Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Kaan Gaytancıoğlu, Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Poyraz, Basın Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Elif Atayman, Daire Başkanları, TESKİ ve Büyükşehir Belediyesi personeli katıldı.



Eğitimin açılış konuşmasını yapan Genel Müdür Başa, "Günümüzün vazgeçilmezi haline gelen sosyal medya uygulamalarını birçoğumuz kullanmaktayız. İnsanlar sosyal medya araçlarıyla gerçekten çok hızlı ve pratik bir şekilde haber alabilmektedirler. Biz de Kurum olarak sosyal medyaya oldukça önem veriyoruz. Yaptığımız altyapı yatırımlarını ve kurum bünyesinde yürütülen her türlü faaliyeti sosyal medya aracılığı ile vatandaşlarımızla paylaşıyoruz. Ayrıca vatandaşlarımız da bize sosyal medya araçları aracılığı ile çok kolay bir şekilde ulaşabilmektedir. Bizlere istek ve şikayetlerini iletmektedirler. TESKİ olarak vatandaşların istek ve şikayetlerine anında cevap vererek, gerekli işlemi yapmaktayız. Sonuç itibariyle sosyal medyanın hızı ve pratikliği sayesinde, sonuca ulaştırılan problemler karşısında vatandaşımız da memnuniyetini saklayamıyor. İlgi ve alakamızdan dolayı bizlere teşekkür ediyor. Bu iletişimi sağlamak çok önemli. Bizim işimiz vatandaşa hizmettir. Gece gündüz çalışarak görevimizi en iyi şekilde yaptığımıza inanıyorum" dedi.



Eğitim sırasında konuşma yapan Başkan Albayrak, "İnternettin ilk çıktığı zamanlarda bende bilgisayar kursuna gittim, hızlı bir adaptasyon dönemi geçti. Şimdi 4 yaşındaki çocuk sosyal medyadan bahsediyor, teknolojide geldiğimiz nokta budur, genç nesil sosyal medyayı çok güzel kullanıyor. Bundan sonra da hepimiz sosyal medyayı kullanmaya devam edeceğiz. Sosyal medya hayatımızın parçası olmuş, bunu kendi kurumumuz açısından da en iyi şekilde değerlendirirsek çok büyük başarılara ulaşmamız mümkündür. Gerçekten güzel bir eğitim olmuş, bu güzel etkinliği düzenleyen TESKİ yetkililerine teşekkür ediyorum, bu eğitimin güzel sonuçlarını hep birlikte göreceğiz, yerel yönetimleri göreve getiren vatandaşlarımızla da iletişimi sağlamak çok önemlidir. Bunu da zamanla yarıştığımız bu günlerde, sosyal medyayı en iyi şekilde kullanarak sağlayacağız" ifadelerini kullandı.



Eğitmen Yard. Doç. Dr. Kenan E. DUMAN iki oturum boyunca sosyal medyanın günümüzdeki yeri, etkili kullanımı ve takibi konusunda detaylı anlatımlar gerçekleştirdi ve dinleyicilerin sorularını yanıtladı. - TEKİRDAĞ