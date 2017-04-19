Teski Mevzuat Kitabı Hazırladı

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğü, Kurumun genelini ilgilendiren konular hakkında bir mevzuat kitabı hazırladı.



TESKİ Mevzuatı kitabını TESKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa ve kısa bir süre önce TESKİ Teftiş Kurulu Başkanlığına atanan İbrahim Halıcı kaleme aldı ve derledi. Mevzuat kitabında, TESKİ'yi ilgilendiren kanunlar, TESKİ Yönetmelikleri, TESKİ Yönergeleri ve diğer yönetmelikler yer alıyor.



Yeteri kadar basılan TESKİ Mevzuatı kitabı TESKİ Genel Müdürlüğü ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin ilgili birimlerine dağıtıldı. Bu sayede TESKİ ve Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görevli personelin yapacağı işlerin mevzuata uygunluğu teyit edilmiş olacak. Hataya mahal vermemek adına hazırlanan bu kitap sayesinde, TESKİ kurumsallığını daha da arttırmış olacak. Ayrıca basılan TESKİ Mevuzatı kitabı ülke genelindeki diğer su ve kanalizasyon idarelerine de gönderildi. - TEKİRDAĞ