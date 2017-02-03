Teski Kış Dönemi Yatırım Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğünün periyodik olarak düzenlediği yatırım değerlendirme toplantısının kış dönemi yapıldı.



Yapılan toplantıya Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, TESKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa, Genel Müdür Yardımcıları Dr. İbrahim İçöz, A. Soner Ergin, İ. Feyzi Ünal, Yönetim Kurulu Üyeleri Nilgün Marmara ve Rıza Tekin, TESKİ'nin tüm daire başkanları ve tüm ilçe müdürleri katıldı.



TESKİ Süleymanpaşa Hizmet Binasında yapılan toplantıda TESKİ Genel Müdürlüğünün il genelinde sürdürdüğü altyapı yatırımları ve yapılan çalışmalar değerlendirildi. Tüm daire başkanlarının da bulunması ile birlikte, vatandaşa ulaştırılan hizmetin en üst seviyede olması için gerekli tüm detaylar konuşuldu.



Toplantıda konuşan TESKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa, zorlu geçen kış aylarında TESKİ personelinin her zaman hali hazırda ve görevinin başında olmasından dolayı vatandaşlardan gelen taleplere anında müdahale edildiğini ve sonuç olarak vatandaşların mağdur edilmediğini dile getirdi. Tüm TESKİ emekçilerinin özveri ile çalışmaya devam etmesinin talimatını verdi.



Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ise, altyapı çalışmalarının kısa bir zaman içerisinde tamamlanacak olması ve üst yapının da yapılmasıyla birlikte daha güzel bir Tekirdağ'a kavuşulacağının müjdesini verdi. Başkan Albayrak, TESKİ'nin yaptığı çalışmalardan vatandaşların da oldukça memnun olduğunu dile getirerek, yapılan tüm çalışmalardan dolayı TESKİ ekibine teşekkür etti. - TEKİRDAĞ