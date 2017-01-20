Teski'den Bütün Trakya'ya Sayaç Test Hizmeti

Trakya'da ilk olan Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Su Sayaçları Test ve Kalibrasyon İstasyonu'nun açılışı törenle yapıldı. Trakya bölgesinde bulunan belediyeler, su sayaçlarının test işlemlerini burada yapabilecek.



TESKİ Su Sayaçları Test ve Kalibrasyon İstasyonunun açılış törenine Vali Yardımcısı Lütfullah Gürsoy, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, TESKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa, Muratlı Belediye Başkanı Nebi Tepe'nin yanı sıra basın mensupları ve TESKİ personeli katıldı.



"Trakya bölgesinde bir ilk"



TESKİ Su Sayaçları Test ve Kalibrasyon İstasyonunun açılışı öncesi konuşan Genel Müdür Başa, "Şimdi burada kendisi küçük ama işlevi çok önemli olan bir tesisimizi açmış olacağız. Bu binamızın arkasında su sayaçları test ve kalibrasyon istasyonumuzu açıyoruz. Burası esasen Trakya bölgesinde bir ilk yani şu açacağımız istasyon gibi Trakya bölgesinin hiçbir belediyesinde böylesi yok. Abonelerimizin su sayaçlarını buradan test etmeye bugün itibarı ile başlıyoruz. Biz bunu kurduktan sonra TESKİ'nin abone işleri daire başkanlığı bünyesinde iki arkadaşımızı test ve kalibrasyon işlemleri ile ilgili olarak, eğitim aldırdık ve kendilerine ölçü ve ölçü aletlerini tamir ve ayar yetki belgesi verdik. Burada 10 adet su sayacını aynı anda test ederek elektronik ortama sonuçlarını kaydedebiliyoruz. Bilgisayar çıktısı olarak da sonuçlarını alabiliyoruz. Yılda yaklaşık 2 bin 400 2 bin 500 civarında itirazlı veya arızalı su sayaçlarının test işlemlerini burada yapabileceğiz. Ayrıca istasyonumuz sadece TESKİ'ye değil, civar il ve ilçelerimizde diğer belediyelerimizde de örneğin Lüleburgaz Belediyemizden, Çanakkale'den de bir belediyenin vatandaşının itirazlı su sayacını burada test etmek imkanına kavuşuyoruz. Yeni açılan istasyonumuzda abonelik yüksek tüketim itirazları, sayaç arıza bildirimleri hızlı bir şekilde test edilerek çözüme kavuşturulacak ve abonelerimizin de itirazları giderilecek. Şu ana kadar elimizde böyle bir imkan olmadığı için vatandaşlarımız dışarda bir yerde bunu yaptırmak zorunda kalıyorlardı. En azından biz kendi bünyemizde bunu yaptıracağız. Test edildikten sonra, test sonuçlarında yanlış ölçüm yapıldığı tespit edildiğine test ücreti de alınmayacaktır. Doğru ölçüm yapıldığı tespit edilirse tarife üzerinden sadece 20 lira gibi bir ücret alınacaktır. Dolayısıyla bu hizmeti önemsiyorum. Bütün hizmetleri getirmeye çalışıyoruz. Kurumsallaşma adına önemli adımlar atıyoruz. Burada abonelerimizle ilişkilerimizde son derece bize huzur getirecek işlerimizi daha düzenli hale getirecek bir tesis, o açıdan ben emeği geçen arkadaşlara başta abone işleri daire başkanlığımız ve destek veren ekibine çok teşekkür ediyorum" dedi.



"2017 yılının sonunda 1. olacağız"



Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ise, TESKİ Su Sayaçları Test ve Kalibrasyon İstasyonunun açılış töreni öncesinde yaptığı açıklamada, "Biz TESKİ olarak, büyükşehir olarak büyük hedeflerle çalışıyoruz. Bu hedeflere ulaşmak için engelleri aşmak kolay olmuyor. TESKİ bu emekleri aşmak için uğraşıyor. 2017'den sonra büyükşehrin tam bir koordinasyonuyla büyükşehrin tamamı 30 büyükşehir içerisinde gerçek yerini almış olacak. Ama TESKİ olarak yeni kurulan 14 büyükşehrin içerisinde de biz şu an ilk 3'teyiz. Ben tahmin ediyorum ki 2017 yılının sonunda 1. olacağız hedefi koyduk. TESKİ Su Sayaçları Test ve Kalibrasyon İstasyonunun açılışıyla ilgili arkadaşlar anlattılar. Trakya'da belediyelerinde tek olması ayrıca bir guru kaynağı oluyor. Sağlık Bakanlığının yapmış olduğu değerlendirmeler içerisinde, TESKİ sunduğu suyun kalitesi konusunda Türkiye'de ilk 3. sırada yer alıyor" diye konuştu.



Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesilerek, TESKİ Su Sayaçları Test ve Kalibrasyon İstasyonunun açılışı gerçekleşti. Yetkililer açılıştan sonra Su Sayaçları Test ve Kalibrasyon İstasyonunda incelemelerde bulundu. - TEKİRDAĞ