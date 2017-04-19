Teski 2016 Yılı İç Paydaş Anketi Sonuçlandı

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam ettiği personeline yönelik, 2016 yılını değerlendirmek amacıyla bir iç paydaş anketi düzenledi. Düzenlenen ankete TESKİ'de çalışan memur, sözleşmeli, daimi işçi ve hizmet alımı olmak üzere toplamda 865 personel katıldı. 10 bölüm ve 68 sorudan oluşan anket her personel tarafından dikkatli bir şekilde cevaplandı.



Anket katılımcıları yöneltilen sorulara genel olarak olumlu cevaplar verdi. Ankette, kurumun lehine olan "kesinlikle katılıyorum" ve "katılıyorum" cevapları çoğunluğu oluşturdu. TESKİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan titiz ve detaylı bir çalışma sayesinde, anket sonuçlarında TESKİ adına memnuniyet verici bir tablo çıktı. Ankete katılan personelin yüzde 98'i TESKİ'de çalışmaktan memnun olduğunu, yüzde 96'sı kendini TESKİ ailesinin bir ferdi gibi hissettiğini ve yine yüzde 96'sı TESKİ'nin verdiği hizmetlerde vatandaş odaklı ve vatandaşın memnuniyetini esas alan bir kurum olduğunu ifade ettiler.



2016 yılı iç paydaş anketinin sonuçları, 2014 yılı iç paydaş anketi sonuçları ile kıyaslandığında, olumlu yönde artış gözlendi.



TESKİ Genel Müdürlüğü yaptığı bu iç paydaş anketi sayesinde, TESKİ 2016 Yılı Performans Programında yer alan, "memnuniyet ve beklenti araştırmaları yapmak ve sonuçlarını projelendirerek kurum hizmetlerinde iyileştirme sağlamak" hedefini de gerçekleştirmiş oldu. Ayrıca stratejik yönetim anlayışı gereği, iç paydaşlarının görüşlerini dikkate alarak yaptığı ve yapacağı çalışmaları raporlamak suretiyle kurumsal kimliğini güçlendirmeye devam ediyor.



Anket sonuçlarının belli olması ve değerlendirilmesi sonrasında Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve TESKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa'ya bir bilgilendirme sunumu yapıldı. Başkan Albayrak, sonuçlardan oldukça memnun olduğunu dile getirdi. TESKİ personelinin bu denli birlik, beraberlik içinde ve verimli bir şekilde çalışıyor olmasından dolayı ayrıca memnun olduğunu ekledi. - TEKİRDAĞ