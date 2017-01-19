TESK'ten Yarıyıl Tatili Çağrısı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, sömestir tatilinin ülkede geçirilmesi ve bu şekilde piyasaların canlandırılması çağrısında bulundu.



Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye genelinde yaklaşık 19 milyon öğrenci ve öğretmenin yarıyıl tatiline hazırlandığını ifade etti.



Uzmanların, "yarıyıl tatilini öğrencilerin dinlenerek geçirmesi" yönündeki önerisini anımsatan Palandöken, "Aynı zamanda bu 16 günlük sömestir tatilini fırsata dönüştürerek piyasaları canlandırmalıyız. Vatandaşlarımız da bu çağrıya uymalı ve 20 Ocak'ta başlayacak 16 günlük yarıyıl tatillerini ülke içinde yapmalı. Yani bu tatili fırsata çevirmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.



Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın da tatile çıkacakları trafik kazaları konusunda uyardı. Apaydın, şunları kaydetti:



"Özel araçları ile tatile çıkacak olan öğretmen, öğrenci ve velilerimiz araçlarını kış şartlarına uygun hale getirmeli ve araçlarında mutlaka zincir ve çekme halatı bulundurmalıdırlar. En önemlisi uykusuz, yorgun yola çıkmamalı ve kışın şoförlüğüne güvenemeyenler ise seyahatlerinde mutlaka toplu taşıma araçlarını kullanmaları kendi faydalarına olacaktır."



Apaydın, tatil döneminde oluşacak yoğunluk da dikkate alınarak trafik denetimlerinin artırılması gerektiğini belirtti.