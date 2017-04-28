TESK'in Girişimcilik Eğitimleri

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, verdikleri girişimcilik eğitimlerinden başarılı sonuçlar elde ettiklerini belirterek, "Girişimcilik eğitimleri sonrasında sertifikasını alan 736 girişimciden yüzde 29'u iş yeri açtı." ifadesini kullandı.



Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, TESK'in uygulamalı girişimcilik eğitimleri verdiğini ve bu eğitimler sonucunda bin 144 girişimcinin sertifika aldığını bildirdi.



İlerleyen süreçte ulaştıkları 736 girişimciden yüzde 29'unun kendi iş yerini açtığını belirten Palandöken, "Konfederasyon olarak verdiğimiz girişimcilik eğitimlerinin başarılı sonuçları oluyor. Eğitim sonrasında sertifika alan 736 girişimciden yüzde 29'u iş yeri açtı. Ülkemize yeni esnaf kazandırmanın gururu içindeyiz." ifadesini kullandı.



Palandöken, TESK'ten eğitim alan Baki Aslan'ın kurduğu firmada geliştirdiği ürünle Ankara Üniversitesi Teknokent 2016 Yılı Girişimcilik Ödülü'nü kazandığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"Baki Aslan, adli işleme konu olmuş ancak çeşitli nedenlerle çalışamaz durumdaki mobil aygıtların bellek yongalarının sökülerek içeriğini okuyabilen yonga okuyucusu geliştirdi ve bu faaliyetiyle ödülü almaya hak kazandı. Ülkemize ve teknolojiye verdiği katkılardan dolayı kendisini tebrik ediyor, tüm girişimcilerimize örnek olmasını diliyorum."