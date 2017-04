TESK Genel Başkanı Palandöken Açıklaması

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın, kredi kartının limiti dolan vatandaşlara veresiye hizmet sunmasının özellikle dar gelirliler için ekonomik istikrar sağlayan en büyük etken olduğunu ifade etti.



Palandöken, yazılı açıklamasında, daralan ekonomide esnafın, adeta vatandaşın ümidi olduğunu belirtti. Her esnafın ortalama 10 bin liranın üzerinde alacağının bulunduğunu savunan Palandöken, esnafın veresiye defterinin her geçen gün kabardığını öne sürdü. Palandöken, şunları kaydetti:



"Esnafımız her dönemde olduğu gibi ekonomiyi ayakta tutan en büyük kesimdir. Alışveriş merkezlerinin yapmadığı fedakarlığı her zaman küçük esnaf ve sanatkarlarımız yapmaktadır. 2 milyona yakın esnafın ortalama 10 bin lira alacağı bulunmaktadır. Kredi kartının limiti dolan vatandaşlara, esnafımız kartsız, kefilsiz senetlerle taksit yapmakta, veresiye mal ve hizmet sunmaktadır. Esnafın bu tutumu, özellikle dar gelirli vatandaşlarımız için ekonomik istikrar sağlayan en büyük etken olmaktadır."