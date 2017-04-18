TESK Genel Başkanı Palandöken Açıklaması

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, anahtarcılığın taklit edilerek, güvenlik açığının ortaya çıktığını belirterek, "Vatandaşımız kapısını açtırdığı, kasasını emanet ettiği kişilerden oda kaydı talep etmelidir." uyarısında bulundu.



Palandöken, yazılı açıklamasında, oda kaydı olmadan anahtar çoğaltma makineleri ile ehil olmayan kişiler tarafından anahtar çoğaltılması ve çilingirlik hizmeti verilmesinin, meslek erbaplarının en büyük sıkıntısı olduğunu kaydetti.



Anahtarcı ve çilingirlerin mesleğinin taklit edilerek, güvenlik açığının ortaya çıktığına dikkati çeken Palandöken, hırsızlığın engellenmesinin merdiven altı anahtarcılara engel olmaktan geçtiğini bildirdi.



Güvenilir olduğu düşünülen çelik kapıların belgesiz ve kötü niyetli insanlar tarafından da açılabileceğinin unutulmaması gerektiğini belirten Palandöken, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Ustalık belgesi veya oda kartı olmayanlara evinizi, iş yerinizi emanet etmeyin. Meslek erbaplarının, bu işi ustalıkla yapan anahtarcı, çilingirci esnafın oda kaydı yapılırken sabıka kaydı araştırılır. Kasa anahtarı yapıldığında veya evinizin kapısı açıldığında tutanak tutulması gerekmektedir. Aynı zamanda, usta eller tarafından çoğaltılmayan anahtarlar kilidi açmayabiliyor ya da anahtar kilidin içindeyken anahtarın veya kilidin kırılmasına yol açıyor. Vatandaş bu şekilde hem maddi zarara uğruyor, hem de mesleğini layıkıyla icra eden oda kaydı ve ustalık belgesi olan gerçek anahtarcı, çilingirci esnafımızın itibarının zedelenmesine yol açıyor. Halkımızın bilinçli olup kapısını açtırdığı, kasasını emanet ettiği kişilerden oda kaydı talep etmelidir."



"Meslek liselerinde anahtarcılık bölümü açılmalı"



Mesleği yapanların daha bilimsel ve emniyetli çalışabilmesi için anahtarcı ulusal meslek standardının bulunduğunu hatırlatan Palandöken, teknolojik gelişmelere ve elektronik kilit sistemlerine de uyum sağlanması ve mesleğin daha da gelişmesi amacıyla meslek liselerinde 'anahtarcılık' bölümünün açılmasını istediklerini kaydetti.



Palandöken, Türk Ceza Kanununda meslek icrasının sorumlu kişiler tarafından yapılmasını düzenleyen değişikliklerin yapılmasını da beklediklerini belirterek, "Böylece, özellikle anahtar çoğaltma ve çilingirlik işinin oda kaydı olmayan mesleği taklit eden art niyetli kişiler tarafından yapılması önlenecek, evlerimizin, iş yerlerimizin güvenlik açığı azalacaktır" ifadelerini kullandı.