TESK Genel Başkanı Palandöken Açıklaması

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, turizmde parlak günlerin geri gelmesinin yolunun sağlık ve kaplıca turizminden geçtiğini belirtti.



Palandöken, yaptığı açıklamada, azalan turist sayısının oteller, işletmeler ve esnafa zor günler yaşattığını ifade etti.



Turizmde parlak günlerin geri gelmesinin yolunun sağlık ve kaplıca turizminden geçtiğini kaydeden Palandöken, sağlık turizminin tatil turizminden daha fazla döviz getirdiğini ve Türkiye'nin sağlık turizmi kapasitesinin çok yüksek olduğunu vurguladı. Türkiye'nin sağlık turizmindeki avantajlarına işaret eden Palandöken, şu önerilerde bulundu:



"Türkiye'deki tedavi ücretleri Avrupa ülkelerinden yüzde 60 ucuz. Türkiye'de 8 bin ile 20 bin dolar arasında olan kalp by-pass operasyonu Avrupa'da 20 bin ile 40 bin dolar arasında değişiyor. Birçok turistin cazip fiyatlar sebebiyle yalnızca zorunlu tıbbi tedaviye değil, diş tedavisi, saç ekimi ve plastik cerrahi operasyonları için de ülkemizi tercih ettiğini düşünürsek yatırım ve teşvikler daha da artırılmalıdır.



Ülkemizde bulunan potansiyeli yüksek sağlık turizm kaynakları tesisleştirilmeli ve mevcut tesisler modernize edilmelidir. Sıcaklıkları 20 ile 100 derece, saniyelik debileri 2 ile 500 litre arasında değişen bin 500 doğal termal su kaynağımız var. 700 bin yatak kapasitesini aşabilecek termal turizm kapasitemiz olmasına rağmen yalnızca 200'e yakın kaplıca işletmesine sahibiz. Kaplıca turizminin teşvik edilebilmesi için işletmelerin desteklenerek termal kaynakların turizm potansiyelinden faydalanılmalıdır. Bu arada Sağlık Bakanlığınca belirlenen 20 milyarlık gelir hedefine ulaşmak için kaplıca tesislerinin artırılmasının yanında tanıtımın daha etkin ve devamlı yapılması gerekir."