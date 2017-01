TESK Genel Başkanı Palandöken Açıklaması

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, iller arasındaki trafik sigortası ücret farklarının kaldırılması gerektiğini belirterek, trafikteki her araç ve her sürücünün aynı riski taşıdığını, sigorta şirketlerinin trafik sigortası prim fiyatlarını geri çekmesi gerektiğini bildirdi.



Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, geçen sene en çok trafik kazasının İstanbul'da gerçekleşmesine rağmen, trafik kazaları kaynaklı en çok can kaybının Konya'da olduğunu ifade etti.



Geçen sene trafiğe kayıtlı toplam 21 milyon 3 bin 368 motorlu kara taşıtı bulunduğunu, 6,2 milyondan fazla aracın trafik sigortası yaptırmadığını belirten Palandöken, "Sigorta şirketleri nüfus ve araç yoğunluğunu ileri sürerek İstanbul başta olmak üzere Ankara, İzmir ve diğer büyük şehirlerde riskin yüksek olduğu gerekçesiyle zorunlu trafik sigorta fiyatlarını yüksek tutuyor. İstanbul'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 3 milyon 750 bini aştı ve trafik kazalarında 70 kişi hayatını kaybetti. Trafiğe kayıtlı 670 bine yakın aracın olduğu Konya'da ise 142 kişi hayatını kaybetti." ifadesini kullandı.



Palandöken, araç ve nüfus sayısına göre ölümlü, yaralanmalı trafik kazalarının İstanbul'a göre küçük illerde daha yüksek olduğuna dikkat çekerek, kaza ve ölüm riskinin araç ve nüfus yoğunluğuna göre değil, eğitim ve trafik kurallarına uymakla alakalı olduğunu kaydetti.



İller arasındaki sigorta ücret farklarının kaldırılması gerektiğinin altını çizen Palandöken, "Trafikte olan her araç ve her sürücü aynı riski taşımaktadır. Bunun açık örneği ortada Konya ve İstanbul'un istatistiklerinin kıyaslanmasıdır. Bu gerçekler ışığında sigorta şirketleri fiyatları mutlaka geri çekmeli. Eğer sigorta fiyatları düşürülürse zorunlu trafik sigortası yaptırmayan 6,2 milyon araç sahibi de aracını sigorta yaptıracaktır." değerlendirmesinde bulundu.