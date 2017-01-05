TESK Genel Başkanı Palandöken Açıklaması

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, KOBİ'lere ilk yılı ödemesiz 3 yıl vadeli 50 bin liraya kadar faizsiz kredi verilmesiyle esnaf ve sanatkarın önünü görmeye başlayacağını, piyasada yeni bir hareketlenme meydana geleceğini belirtti.



Palandöken, yazılı açıklamasında, ilk yılı ödemesiz, 3 yıl vadeli, 50 bin liraya kadar verilecek faizsiz kredi için 2016 Aralık'ta 244 bin 980 kişinin müracaat ettiğini ve sadece 15 bin kişiye bu kredi verildiğini hatırlattı.



Başbakan Binali Yıldırım'ın müracaat edip şartları tutan her esnafa 2017 yılında 50 bin liralık kredinin verileceğine ilişkin açıklamasının esnafı ve piyasaları rahatlattığını belirten Palandöken, "Bu kredi ile esnaf ve sanatkarlarımız önünü görecek, piyasada yeni bir hareketlenme meydana gelecek. Esnafa can suyu olacak 0 faizli ilk yılı ödemesiz 3 yıl vadeli 50 bin liralık kredi, şartları taşıyan tüm esnafımıza verilecek." değerlendirmesinde bulundu.



Palandöken, esnaf ve sanatkarın söz konusu desteği olumlu karşıladığını aktararak, kredinin yılın ilk 3 ayı içerisinde verilmesinin esnaf için büyük önem taşıdığını kaydetti.