TESK Genel Başkanı Palandöken: "50 Bin TL'lik Kosgeb Kredisi Esnafı Rahatlatacak"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Başbakanımız Binali Yıldırım'ın müracaat edip şartları tutan her esnafa 2017 yılında 50 bin liralık kredinin yeniden verileceğine ilişkin açıklaması esnafımızı ve piyasaları rahatlattı" dedi.



TESK'ten yapılan açıklamada, Başbakan Binali Yıldırım tarafından Esnaf Sigortası Ahilik Fonu ile ilgili Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen toplantıda 50 bin liralık 0 faizli kredinin müracaat eden ve şartı tutan herkese verilecek olmasının sevindirici olduğu belirtildi. Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "İlk yılı ödemesiz, 3 yıl vadeli 50 bin liraya kadar verilecek faizsiz kredi için 2016 Aralık ayında 244 bin 980 kişi müracaat etti ve sadece 15 bin kişiye bu kredi verildi. Başbakanımız Binali Yıldırım'ın müracaat edip şartları tutan her esnafa 2017 yılında 50 bin liralık kredinin yeniden verileceğine ilişkin açıklaması esnafımızı ve piyasaları rahatlattı. Bu kredi ile esnaf ve sanatkarlarımız önünü görecek ve piyasada yeni bir hareketlenme meydana gelecek. Esnafa can suyu olacak 0 faizli ilk yılı ödemesiz 3 yıl vadeli 50 bin liralık kredi, şartları taşıyan tüm esnafımıza verilecektir" ifadelerini kullandı.



"2017 yılın ilk 3 ayında kredi verilmeli"



2017 yılında kredi için KOSGEB veri tabanına kayıt yaptıran ve şartları yerine getiren tüm esnaf ve sanatkarlara bu kredinin verilmesi ile piyasaların nefes alacağını ve ekonomide bir rahatlama olacağını ifade eden Palandöken, "230 bine yakın kişiye yeniden şartların uyması halinde yeni kredi verilecek. Bu soğukta kuyruklarda bekleyen bu insanların emekleri boşa gitmemiş olacak. 50 bin liralık krediden faydalanmak için müracaat eden tüm esnafımıza şans verilmesi ekonomiyi ve piyasaları canlandıracak. Esnaf ve sanatkarımız krediyi büyük bir sevinçle karşıladı. Şimdi isteğimiz bu kredinin yılın ilk 3 ayı içerisinde esnafımıza verilmesi. Bu büyük önem taşıyor" dedi. - ANKARA