TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken Açıklaması

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, en fazla trafik kazasının İstanbul'da en fazla ölümün ise Konya'da gerçekleştiğini belirterek, "2016 yılı içerisinde ülke genelinde 379 bin 514 trafik kazasında 2 bin 739 kişi hayatını kaybederken 168 bin 769 kişi de yaralandı" dedi.
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaptığı açıklamada, 2016 yılında Konya'da meydana gelen ölümlü ve yaralamalı 7 bin 113 trafik kazasında 142 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, "Aynı dönemde yaklaşık 15 milyon nüfusa sahip İstanbul'da ise 14 bin 326 ölümlü ve yaralamalı trafik kazasında 70 kişi hayatını kaybetti. 70 kişinin hayatını kaybettiği İstanbul yapılan istatistiklerde ölümlü kazalarda 21'inci sırada yer aldı. Ölümlü trafik kazalarında ilk 3 sırayı 142 kişi ile Konya, 104 kişi ile İzmir ve 99 kişi ile Manisa alırken 495 ölümlü ve yaralamalı trafik kazasında 2 kişinin hayatını kaybettiği Bartın son sırada yer aldı" diye konuştu.
"En fazla ölüm Konya'da gerçekleşti"
En fazla trafik kazasının İstanbul'da en fazla ölümün ise Konya'da gerçekleştiğini belirten Palandöken, 2016 yılı içerisinde ülke genelinde 379 bin 514 trafik kazasında 2 bin 739 kişi hayatını kaybederken 168 bin 769 kişinin de yaralandığını bildirdi.
TÜİK'in Kasım 2016 verilerine göre trafiğe kayıtlı toplam 21 milyon 3 bin 368 motorlu kara taşıtı bulunduğunu ve bu araçlardan 6,2 milyonu aşkınının zorunlu trafik sigortası yaptırmadığını da aktaran Bendevi Palandöken, "Sigorta şirketleri nüfus ve araç yoğunluğunu ileri sürerek İstanbul başta olmak üzere Ankara, İzmir ve diğer büyük şehirlerde riskin yüksek olduğu gerekçesiyle zorunlu trafik sigorta fiyatlarını yüksek tutuyor. Gerçek ortada. Yaklaşık 15 milyon insanın yaşadığı İstanbul'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 3 milyon 750 bini aşmış ve 70 kişi hayatını kaybediyor. 1 milyon 221 bin nüfuslu ve trafiğe kayıtlı 670 bine yakın aracın olduğu Konya'da ise 142 kişi hayatını kaybetti. Konya plakalı araçlar İstanbul plakalı araçlara göre yaklaşık 6 kat daha az" ifadelerini kullandı.
"Sigorta şirketleri fiyatları mutlaka geri çekmeli"
Araç ve nüfus sayısına göre ölümlü yaralamalı trafik kazalarının İstanbul'a göre küçük illerde daha yüksek olduğuna dikkat çeken Palandöken, "İstanbul'da meydana gelen trafik kazalarının yarısı kadar kaza Konya'da meydana gelmiş ve ölü sayısı İstanbul'da meydana gelen kazalarda ölenlerin iki katından fazla. Demek ki kaza ve ölüm riski araç ve nüfus yoğunluğuna göre değil, eğitim ve trafik kurallarına uymaktan geçiyor. Bunun içindir ki iller arasındaki sigorta ücret farkları kaldırılmalıdır. Trafikte olan her araç ve her sürücü aynı riski taşımaktadır. Bunun açık örneği ortada Konya ve İstanbul'un istatistiklerinin kıyaslanmasıdır. Bu gerçekler ışığında sigorta şirketleri fiyatları mutlaka geri çekmeli. Eğer sigorta fiyatları düşürülürse zorunlu trafik sigortası yaptırmayan 6,2 milyon araç sahibi de aracını sigorta yaptıracaktır" değerlendirmesinde bulundu. - ANKARA
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken Açıklaması
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, en fazla trafik kazasının İstanbul’da en fazla ölümün ise Konya’da gerçekleştiğini belirterek, “2016 yılı içerisinde ülke genelinde 379 bin 514 trafik kazasında 2 bin 739 kişi hayatını kaybederken 168 bin 769...
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, en fazla trafik kazasının İstanbul'da en fazla ölümün ise Konya'da gerçekleştiğini belirterek, "2016 yılı içerisinde ülke genelinde 379 bin 514 trafik kazasında 2 bin 739 kişi hayatını kaybederken 168 bin 769 kişi de yaralandı" dedi.
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