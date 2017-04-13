Tesk: Esnaf Rahat Edecek
TESK Genel Başkanı Palandöken, yeni nesil yazar kasa kullanım zorunluluğun kalkması ile yüz binlerce esnafın rahat edeceğini söyledi.
TESK Genel Başkanı Palandöken, yeni nesil yazar kasa kullanım zorunluluğun kalkması ile yüz binlerce esnafın rahat edeceğini söyledi.
Kaynak: Dunya.com
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