Tesir (Siyah Beyaz ve Renkli)

"Depresyona çözüm arayan bir deneyin ortasında tanışan iki kobayın, doktor denetimine rağmen büyüyen aşklarını anlatan Tesir, aşkın arka planında bilimin çaresizliğini, 21.yy'da teknoloji ile değişen yeni insanı, madde bağımlı yaşamı sorguluyor.

Tesir (Siyah Beyaz ve Renkli)

"Depresyona çözüm arayan bir deneyin ortasında tanışan iki kobayın, doktor denetimine rağmen büyüyen aşklarını anlatan Tesir, aşkın arka planında bilimin çaresizliğini, 21.yy'da teknoloji ile değişen yeni insanı, madde bağımlı yaşamı sorguluyor.

Aşkın arka planında giderek mutsuzlaşan toplumu ve insanlığın sorunlarına depresyon ilaçları ile çare bulmayı uman bilimi sorgulayan oyunu Lucy Prebble yazdı. Salih Bademci, Güneş Sayın, Aslı Yılmaz ve Metin Yavuzoğlu'nun sahne aldığı oyunu Özcan Çağrı Şensoy yönetiyor."


Süre: 120 dk.


Yaş Sınırı: 16 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.


Çeviren: Sanem Öge


Işık: Emir Uğurçağ


Kostüm: Işıl Çelik


Müzik: Alican Okan


Oyuncular: Aslı Yılmaz, Güneş Sayın, Metin Yavuzoğlu, Salih Bademci


Yazan: Lucy Prebble


Yöneten: Çağrı Şensoy


Web Sitesi: http://www.toyistanbul.com

16 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.


Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Beşiktaş

Mekan : Toy İstanbul

Mekan Adresi : Maçka Gmall Harbiye, Kadirgalar Cad. No: 3

Başlangıç Saati : 19.04.2017 20: 30: 00

Bitiş Saati : 19.04.2017 21: 30: 00

Kategori : Tesir (Siyah Beyaz ve Renkli)

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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