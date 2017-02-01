Tesir (Siyah Beyaz ve Renkli)

"Depresyona çözüm arayan bir deneyin ortasında tanışan iki kobayın, doktor denetimine rağmen büyüyen aşklarını anlatan Tesir, aşkın arka planında bilimin çaresizliğini, 21.yy'da teknoloji ile değişen yeni insanı, madde bağımlı yaşamı sorguluyor.



Aşkın arka planında giderek mutsuzlaşan toplumu ve insanlığın sorunlarına depresyon ilaçları ile çare bulmayı uman bilimi sorgulayan oyunu Lucy Prebble yazdı. Salih Bademci, Güneş Sayın, Aslı Yılmaz ve Metin Yavuzoğlu'nun sahne aldığı oyunu Özcan Çağrı Şensoy yönetiyor."