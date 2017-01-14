İngiliz yazar Lucy Prebble'nin eseri "Tesir", 14 Ocak'ta Massk SAHNE'de...



Mutluluğun maddesi aranıyor!



İnsanın bir kimyası var, hırsın, beklentinin, ızdırabın, aşkın da kimyası var. Peki bu kimya bir hapa sığdırılsa, yalnızlaşan insanın avutulabilir mi? Kimya insanı, dahası aşkı yaratabilir mi? Yoksa insan söz konusu olduğunda bilim sonu bilinmeyen bir hikaye mi oluverir?



Aşkı ve yalnızlaşan insanı bir antidepresan deneyi ile sorgulayan oyun "Tesir", İngiliz yazar Lucy Prebble'nin eseri... Siyah Beyaz Renkli Tiyatro tarafından Türkiye'de ilk kez sahnelenecek oyunu Çağrı Şensoy yönetiyor. Kadrosunda tanıdık yüzlerin buluştuğu oyunda Salih Bademci, Güneş Sayın, Aslı Yılmaz ve Metin Yavuzoğlu yer alıyor.



Yazan: Lucy Prebble



Çeviren: Sanem Öge



Yöneten: Çağrı Şensoy



Yapımcı: İsmet Vural



Prodüksyon Tasarımı: Ceren Sena Akgün



Yönetmen Yardımcısı: Tuğçe Yolcu



Sahne ve Işık Tasarım: Emir Uğurçağ



Müzik: Alican Okan



Video Tasarım: Ceyda Günalp



Kostüm: Işıl Çelik



Koreografi: Gül Batırbaygil



Fotograf ve Afiş: Ege İşlek



Oyuncular: Salih Bademci, Güneş Sayın, Aslı Yılmaz, Metin Yavuzoğlu



2 perde 120'



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