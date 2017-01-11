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Tesir

Tesir

İngiliz yazar Lucy Prebble'nin eseri "Tesir", Trump Kültür ve Gösteri Merkezi'nde sahneleniyor.

Tesir

İngiliz yazar Lucy Prebble'nin eseri "Tesir", Trump Kültür ve Gösteri Merkezi'nde sahneleniyor.

Mutluluğun maddesi aranıyor!

İnsanın bir kimyası var, hırsın, beklentinin, ızdırabın, aşkın da kimyası var. Peki bu kimya bir hapa sığdırılsa, yalnızlaşan insanın avutulabilir mi? Kimya insanı, dahası aşkı yaratabilir mi? Yoksa insan söz konusu olduğunda bilim sonu bilinmeyen bir hikaye mi oluverir?

Aşkı ve yalnızlaşan insanı bir antidepresan deneyi ile sorgulayan oyun "Tesir", İngiliz yazar Lucy Prebble'nin eseri... Siyah Beyaz Renkli Tiyatro tarafından Türkiye'de ilk kez sahnelenecek oyunu Çağrı Şensoy yönetiyor. Kadrosunda tanıdık yüzlerin buluştuğu oyunda Salih Bademci, Güneş Sayın, Aslı Yılmaz ve Metin Yavuzoğlu yer alıyor.

Yazan: Lucy Prebble

Çeviren: Sanem Öge

Yöneten: Çağrı Şensoy

Yapımcı: İsmet Vural

Prodüksyon Tasarımı: Ceren Sena Akgün

Yönetmen Yardımcısı: Tuğçe Yolcu

Sahne ve Işık Tasarım: Emir Uğurçağ

Müzik: Alican Okan

Video Tasarım: Ceyda Günalp

Kostüm: Işıl Çelik

Koreografi: Gül Batırbaygil

Fotograf ve Afiş: Ege İşlek

Oyuncular: Salih Bademci, Güneş Sayın, Aslı Yılmaz, Metin Yavuzoğlu

Kaynak: Etkinlik.io

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