İngiliz yazar Lucy Prebble'nin eseri "Tesir", Trump Kültür ve Gösteri Merkezi'nde sahneleniyor.
Mutluluğun maddesi aranıyor!
İnsanın bir kimyası var, hırsın, beklentinin, ızdırabın, aşkın da kimyası var. Peki bu kimya bir hapa sığdırılsa, yalnızlaşan insanın avutulabilir mi? Kimya insanı, dahası aşkı yaratabilir mi? Yoksa insan söz konusu olduğunda bilim sonu bilinmeyen bir hikaye mi oluverir?
Aşkı ve yalnızlaşan insanı bir antidepresan deneyi ile sorgulayan oyun "Tesir", İngiliz yazar Lucy Prebble'nin eseri... Siyah Beyaz Renkli Tiyatro tarafından Türkiye'de ilk kez sahnelenecek oyunu Çağrı Şensoy yönetiyor. Kadrosunda tanıdık yüzlerin buluştuğu oyunda Salih Bademci, Güneş Sayın, Aslı Yılmaz ve Metin Yavuzoğlu yer alıyor.
Yazan: Lucy Prebble
Çeviren: Sanem Öge
Yöneten: Çağrı Şensoy
Yapımcı: İsmet Vural
Prodüksyon Tasarımı: Ceren Sena Akgün
Yönetmen Yardımcısı: Tuğçe Yolcu
Sahne ve Işık Tasarım: Emir Uğurçağ
Müzik: Alican Okan
Video Tasarım: Ceyda Günalp
Kostüm: Işıl Çelik
Koreografi: Gül Batırbaygil
Fotograf ve Afiş: Ege İşlek
Oyuncular: Salih Bademci, Güneş Sayın, Aslı Yılmaz, Metin Yavuzoğlu
Tesir
İngiliz yazar Lucy Prebble'nin eseri "Tesir", Trump Kültür ve Gösteri Merkezi'nde sahneleniyor.
İngiliz yazar Lucy Prebble'nin eseri "Tesir", Trump Kültür ve Gösteri Merkezi'nde sahneleniyor.