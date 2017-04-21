Teşekkürler Beşiktaş...

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne çeyrek finalde veda etti.



Siyah Beyazlı temsilcimiz 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında rakibine penaltı atışları sonucunda elendi.



Beşiktaş, 27. dakikada Anderson Talisca'nın golüyle 1-0 öne geçti.



Lyon bu gole 34'te Alexandre Lacazette ile cevap verdi.



İlk yarı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.



İkinci devreye hızlı başlayan temsilcimiz Talisca'nın 58. dakikada attığı golle skoru 2-1'e getirdi.



Kalan dakikalarda Beşiktaş ve Lyon gole çok yaklaşmasına rağmen skoru değiştirmedi ve mücadelede uzatma bölümlerine gidildi.



UZATMALARDA GOL SESİ ÇIKMADI



Büyük bir heyecana sahne olan uzatma bölümlerinde iki takımın da çabaları golü getirmeye yetmedi. Özellikle ikinci uzatma devresinde Fabri'nin kurtarışları maı penaltılara taşıdı.



PENALTILARDA BÜYÜK HEYECAN...



İlk penaltı atışında topu başına Ryan Babel geçti. Hollandalı futbolcu ilk penaltıyı gole çevirdi.



Lyon'da ilk penaltı atışında topun başına geçen Fekir, topu ağlarla buluşturdu. 1-1



Beşiktaş adına ikinci penaltı atışını kullanan Cenk Tosun, topu kalecinin sağından ağlara gönderdi. 2-1



Tolisso, Lyon'un ikinci penaltısında topu direk dibinden ağlara gönderdi. 2-2



Beşiktaş'ın 3. penaltısını kullanan Atiba, penaltılarda Beşiktaş'ı 3-2 öne geçirdi.



Lyon'un 3. penaltısında Rachid Ghezzal, skoru 3-3'e getirdi.



4. penaltılarda Beşiktaş adına topun başına geçen Tolgay Arslan, kaleciyi ters köşeye yatırarak Beşiktaş'ı 4-3 öne geçirdi.



Lyon'un 4. penaltısını kullanan Rybus'un şutunda top sol alt köşeden ağlarla buluştu. 4-4



Normal sürede Beşiktaş'ın iki golünü kaydeden Talisca, 5. penaltıda kaleciyi bir kez daha mağlup etmeyi başardı. 5-4



Lyon adına 5. penaltıyı kullanan Valbuena hata yapmadı. 5-5



Beşiktaş'ın 6. penaltı vuruşunu kullanan Necip Uysal, skoru 6-5'e getirdi.



Diakhaby, 6. penaltıda topu ağlara gönderdi ve eşitlik bozulmadı.



7. penaltılarda Beşiktaş'ta topun başına Tosic geçti. Tosisc'in şutunu Lopes kurtardı.



Tosic'in kaçırdığı penaltının ardından avantaj yakalayan Lyon'da topun başına geçen Jallet, topu auta gönderdi ve eşitlik bozulmadı.



8. penaltılarda Mitrovic'in şutunu Lopes kurtarmayı başardı.



Bir kez daha avantaj yakalayan Lyon'da Maxime Gonalons, topu ağlara gönderdi. 6-7



Bu sonucun ardından Beşiktaş'ı penaltı atışlarında 7-6 mağlup etmeyi başaran Lyon, yarı finale yükseldi.



TARAFTARDAN BÜYÜK DESTEK



Lyon maçında Beşiktaş taraftarları Vodafone Arena'yı tamamen doldurdu. Maç boyunca takıma büyük destek veren taraftarlar bir an olsun desteğini kesmedi. Karşılaşma öncesinde stat hoparlörlerinden anons yapılarak UEFA'dan ceza gelme ihtimali hatırlatılarak seyircilere sahaya yabancı madde atmama ve fair play kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulundu.



Beşiktaş-Lyon maçını Vodafone Arena'da 39.623 taraftar takip etti.



QUARESMA SAKATLANDI



Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, uzatma devrelerinin son bölümlerinde sakatlanarak oyuna devam edemedi. Quaresma, 115. dakikada sahayı sedye ile terketmek zorunda kaldı. Kalan bölümde Portekizli futbolcunun yerine Tolgay Arslan mücadele etti.



CANER ERKİN'İN DÖNÜŞÜ



Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'de 23 Ekim 2016'da yaptığı maçta sakatlanan ve uzun süre takımdan ayrı kalan Caner Erkin de Olympique Lyon maçının kadrosunda yer aldı. Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Caner Erkin, mücadelede forma şansı bulamadı.



(Sporvadisi.com)