Teşekküre Gittiğimde Dayak Yedim' İddiası

Eskişehir'de bir apartman yöneticisi, borcunu icra takibi ile aldığı iş yeri sahibine 'teşekkür' için gittiğinde dövüldüğünü iddia ederken, ifadesi alınan şahıs da aynı şikayette bulundu.



Büyükdere mahallesi Sarılar sokaktaki bir apartmanın yöneticisi olan B.S. (55), iş yeri sahibi olan S. A.'yı (31) borcunu ödemediğinden dolayı icraya verdiklerini, şahsın parayı yatırması üzerine teşekkür mahiyetinde ziyarete gittiğinde konuştuğu esnada şahsın kendisini darp ettiğini belirterek polise şikayette bulundu. İfadesi alınan S.A. da, kendisini hakaret edip darp eden B.S.'den şikayetci oldu. Polisin olayla ilgili inceleme ve tahkikatı sürüyor. - ESKİŞEHİR