Tescilli Ceviz Fidanlarından Yılda 50 Bin Adet Üretecek

ŞENER TOKTAŞ - Bitlis'te fidan üretici Mehmet Akkoyun, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca tescillenen Adilcevaz cevizi fidanından yılda 50 bin adet üretmeyi planlıyor.



Adilcevaz ilçesinde yetiştirilen soğuğa dayanıklı ceviz fidanları, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ve fidan üreticisi Mehmet Akkoyun'un girişimleri sonucu, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğünce tescillendi.



Yağı, tadı, aroması ve yüksek gramajı gibi özelliklerinden dolayı "Adilcevaz13" ve "Kazankaya" adı verilen ceviz çeşitlerinden yılda 50 bin aşılı fidan üretilmesi amaçlanıyor.



Akkoyun, AA muhabirine, Adilcevaz'ın cevizinin tadı, aroması ve gramaj değerinin mükemmel olduğunu söyledi.



Bölgenin iklimi dolayısıyla soğuğa dayanıklı fidanlar yetiştirdiklerini anlatan Akkoyun, "En büyük sıkıntılarımızdan biri soğuk iklime dayanıklı ceviz olmamasıydı. Bu nedenle iki tür ceviz fidanı ürettik. Gerekli başvurularda bulunduk ve iki çeşit ceviz fidanımız uygun görülerek tescillendi. Bu yıl Türkiye genelinde istenen her yere tescillenen aşılı ceviz fidanlarımızı göndereceğiz. Soğuk iklim cevizinin rengi beyaz, tadı ve aroması da çok güzel oluyor." dedi.



Akkoyun, "Adilcevaz13" ve "Kazankaya" ceviz çeşitleri üzerinden seri şekilde fidan üretimine geçeceklerini ve adetini 40 liradan satmayı düşündüklerini bildirdi.



"Devletin mükemmel destekleri var"



Doğu Anadolu Bölgesi'nde çok fazla değerlendirilmeyen arazi bulunduğunu vurgulayan Akkoyun, en kaliteli cevizin bu bölgedeki topraklarda yetiştiğini dile getirdi.



Akkoyun, bölgede herkesin toprağına sahip çıkması ve üretime katılması gerektiğini, devletin bu konuda mükemmel desteklerinin bulunduğunu kaydetti.



Ürettikleri aşılı fidanları Kars, Erzurum ve Sivas gibi soğuk iller başta olmak üzere Türkiye'de 50 kente gönderdiklerini anlatan Akkoyun, şöyle devam etti:



"Tescilin ardından yıllık 10 bin olan fidan üretim kapasitemizi artırarak 50 bine çıkarmayı hedefledik. İlimizin rakımının yüksek olmasından dolayı aşı tutma oranı düşük oluyor. Ancak serada yapılan aşıların tutma oranı yüzde 90'dır. Bu nedenle mevcut seranın dışında iki dönümlük bir sera daha kuracağız. Fidan üretimini artırarak devam edeceğiz. Yani bir veya iki yıl içinde Adilcevaz'ı fidan sektörüne çevirmeyi amaçlıyoruz. Bu iki çeşit fidan üzerinden dış pazara da açıldık. Yurt dışına bile fidan gönderiyoruz."