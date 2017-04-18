Tesbih Taneleri ile Çözülen Cinayete 3 Tutuklama

BURSA'da ailesi tarafından 35 gündür aranırken, cesedi geçen 9 Nisan günü ormanlık alanda toprağa gömülü olarak bulunan Ömer Erkmen (25) cinayeti ile ilgili olarak adliyeye çıkartılan 6 şüpheliden Selahattin Ş. (35), Şahin E. (31), Mesut Ahmet K. (28) tutuklandı. Mahkeme, 3 şüphelinin ise tutuksuz yargılanmasına karar verdi.



Merkez Yıldırım İlçesi Arabayatağı Mahallesi'nde oturan ve madde bağımlısı olduğu bilinen Ömer Erkmen, geçen 5 Mart günü ortadan kayboldu. Oğlunun hayatından endişe ettiğini belirten anne Emine Erkmen Cumhuriyet Savcılığı'na başvurdu. Ancak yapılan aramalarda bir sonuç elde edilemedi.



Geçen 9 Nisan günü Cumalıkızık Mahallesi'nde ormanlık alanda tarlasına giden bir vatandaş toprağa gömülü ceset gördü. Yapılan incelemede, başından 2 kurşunla vurularak öldürülmüş kişinin Ömer Erkmen olduğu belirlendi. Erkmen'in cesedi Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.



Olay yerinde inceleme yapan jandarma, tespih taneleri buldu. Bunlardan alınan parmak izi sonucu şüpheli olarak 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgulamalarında, cinayetin kız yüzünden işlendiği ortaya çıktı. Sorgulamaları tamamlanan ve dün adliyeye çıkartılan şüphelilerden, Selahattin E., kardeşi Şahin E. ve Mesut Ahmet K. tutuklanırken, F.D. (26), E.E. (26) ve A.U. (31) ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - Bursa