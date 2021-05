Tesbih namazı nasıl kılınır? Kadir gecesinde kılınacak namazlar nelerdir? Tesbih namazı kaç rekat?

Bin aydan hayırlı Kadir Gecesi'nde tesbih namazı nasıl kılınır, ne zaman kılınır soruları araştırılıyor. Üç ayların gelişini müjdeleyen hayırlarla dolu mübarek Regaib Kandili 18 Şubat gecesi gerçekleşiyor. İslam aleminde önemli yere sahip olan bu gecede, tesbih namazının kılınışı da gündeme geldi. Tesbih namazı kılınışı ve Diyanet ile tesbih namazında okunacak dualar nelerdir? Tesbih namazı nasıl kılınır? Kadir gecesinde kılınacak namazlar nelerdir? Tesbih namazı kaç rekat?

Tesbih namazı nasıl kılınır? Tesbih namazının kılınışı her yıl önemli günlerde yoğun ilgi görüyor. Yılın ilk kandili Regaip Kandili'nde tesbih namazını kılmak isteyenler kaç rekat olduğunu ve nasıl kılındığını araştırmaya başladılar. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından namazın kılınışı ile ilgili bilgiler verildi. İşte ömürde bir kez olsun kılınması tavsiye edilen mendub bir namaz olan tesbih namazı hakkında bilgiler

TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Tesbih namazı dört rekât olup şöyle kılınır:

"Allah rızası için tesbih namazı kılmaya" diye niyet edilerek namaza başlanır. Sübhâneke'den sonra 15 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denir. Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denilir. Bu tesbih, rükûya varınca 10 kere, rükûdan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir. Böylece her rekâtta 75 tesbih yapılmış olur. İkinci rekâta kalkılınca yine önce 15 kere tesbih okunur, ardından besmele çekilip Fâtiha ve sûre okunup 10 kere tesbih getirilir. Kalan rekatlar aynı şekilde tekrarlanır ve böylece 4 rekât tamamlanmış ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur.

Tesbih namazı kerâhet vakitlerinde kılınmaz (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, II, 30-31). Tesbih namazında sehiv secdesini gerektiren bir şey olursa, sehiv secdesi normal olarak yapılır, o secdelerde tesbih namazına özgü tesbihat yapılmaz (Tahtâvî, Hâşiye, s. 361)

Tesbih namazı, ömürde bir kez olsun kılınması tavsiye edilen mendub bir namazdır. Resûl-i Ekrem (s.a.s.) amcası Abbas'a, "Bak amca, sana tam on faydası olan bir şey öğreteyim; bunu yaparsan günahlarının ilki-sonu, eskisi-yenisi, bilmeyerek işlediğin-bilerek işlediğin, küçüğü-büyüğü ve gizli yaptığın-açıktan yaptığın on türlü günahını Allah bağışlar." diyerek bu namazı tavsiye etmiş ve öğretmiş; Hz. Abbas da bunu her gün yapamayız, deyince Hz. Peygamber, bu namazın haftada bir, ayda bir, yılda bir veya ömürde bir defa kılınmasının da yeterli olacağını belirtmiştir (Ebû Dâvûd, Tatavvu', 14; Tirmizî, Salât, 238).

TESBİH NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Tesbih dört rekattır.

TESBİH NAMAZI CEMAATLE Mİ KILINIR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sitesinde yer alan 'Namaz Rehberi' eserine göre, aslolan herkesin bu namazı tek başına kılmasıdır.