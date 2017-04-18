Terzibaba Külliyesi Temel Atma Töreni Gerçekleştirildi

Terzibaba Mezarlığı karşısında Terzibaba Derneği ve Erzincan Belediyesi tarafından yapılacak olan Terzibaba külliyesinin temel atma töreni yoğun bir katılımla gerçekleşti



Törene Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları ve yöneticileri, Terzibaba Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütleri temsilcileri, vakıf ve dernek yöneticileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.



Yapılacak olan külliye hakkında kısa bir bilgi veren Terzibaba Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Murat Uslu'nun konuşmasın ardından Erzincan Belediye Başkanı Cemaleettin Başsoy kürsüye geldi.



Konuşmasına besmele ve selam ile başlayan Başkan Başsoy, böylesine hayırlı işlere vesile olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Bu bölgeyi, Eski Erzincan Yerleşim Merkezi olarak yeniden canlandırmak istediklerini söyleyen Başsoy sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu alan, bu türbeler her yıl onbinlerce kişi tarafından ziyaret ediliyor. Bizler de bunun bilincinde olarak bu bölgeyi inanç merkezi haline getirmek adına bir çalışma başlattık. Bu hayır işlerinin yapılmasına vesile olan, emek harcayan herkese teşekkür ederim."



Son olarak kürsüye gelen Erzincan Valisi Ali Arslantaş"Bu eserin şehrimize kazandırmak için çalışan her kese teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun." dedi



Ardından İl Müftüsü Yavuz Karabayır'ın duaları eşliğinde kurban kesildi. - ERZİNCAN