Terzialan'da Afet Haberleşme Koordinasyon Merkezi Açıldı

Çanakkale'nin Çan ilçesinde bir süredir faaliyet çalışmalarını sürdüren, sosyal yardımlar ve afet haberleşmesi gibi gönüllülük esasına dayalı çalışmalar ile adını duyuran Çanakkale TRAC, Çan TRAC temsilciliği Çan İlçesine bağlı Terzialan Beldesinde faaliyete başladı.



Çan TRAC'ın Terzialan Beldesinde faaliyet göstermesi amacı hakkında bilgi veren Çan TRAC temsilciliği Başkanı Arif Tekin, "Öncelikle Terzialan Beldemiz konum itibari ile Kazdağlarının eteklerinde haberleşme yönünden yüksek seviyelerde bir Beldemiz olduğundan dolayı Çan ilçemize yakınlığı ile bilinen Çan ilçemizde tek beldemizdir. Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti Çanakkale Şubesi, Çan Temsilciliği olarak beldemizde kurduğumuz Telsiz istasyonumuzda bize her türlü yardımlarını esirgemeyen Terzialan Belediye Başkanımız Tuncay Göymen 'e, Çan TRAC Temsilciliği olarak teşekkür ediyoruz. Amatör telsizciler, beldemizde kurmuş olduğumuz Telsiz istasyonunda, normal zamanda Acil Hal Haberleşmesini sağlayacak sistemleri geliştirebilir, şebekeler kurabilir ve bu şebekeleri çalışır halde tutabilir. Acil Hal ve Afetler ile olağanüstü durumlarda bu birikimlerini ve beldemizde kurmuş olduğumuz Telsiz İstasyonunu sivil savunmanın hizmetine sunabilir. Beldemizdeki kurulan Telsiz İstasyonu aracılığı ile Terzialan beldesinin ismini dünyaya duyurabilir ve daha sayamadığımız birçok etkinlikler ve sosyal yardımlar ile beldeye fayda sağlayabilir. Bu bilgilerden anlaşılacağı üzere telsizcilik gönül ve merak işidir. Eğer merak ediyor ve bu işe gönül vermek istiyorsanız yapmanız gerekenler yine yönetmelikte düzenlenmiştir. Buna göre, Amatör Telsizci olmak isteyen kişinin mutlaka Amatör Telsiz Belgesi edinmesi gerekli. Bu belgeyi edinebilmek için de sınavlara girip başarılı olması şart. Amatör Telsizcilik sınavları Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ( KEGM ) veya KEGM tarafından belirlenen eğitim kurumlarınca saptanacak yer ve zamanda yılda en az İki defa yapılmakta ve sınava ilişkin bilgiler sınav tarihinden en az otuz gün önce KEGM'nin Web sayfasında yayınlanmaktadır. Sınava 12 yaşından büyük ve temyiz kudretine sahip kişiler başvurabiliyor. Beldemizden de Amatör Telsizci olmak isteyenler için isimler gelmeye başladı. Çan TRAC Terzialan Afet Haberleşme Koordinasyon Merkezi Beldemize hayırlı olsun. Terzialan halkına afetsiz günler diliyorum" dedi. - ÇANAKKALE