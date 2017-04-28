Terzi İşi Satış Eğitimi
Terzi İşi Satış Eğitimi, 29 Nisan'da Atmeeting Toplantı Organizasyon'da sizlerle...Eğitim İçerik: Başarılı Satışa Giden YolGüçlü bir ilk intiba yaratmaMüşteri itirazlarını yönetmeSatış Kapatma TeknikleriEtkin İletişimİknayı Etkileyen FaktörlerVerimli Satış ToplantılarıDetaylar : İl : İstanbulİlce...
Terzi İşi Satış Eğitimi, 29 Nisan'da Atmeeting Toplantı Organizasyon'da sizlerle...
Eğitim İçerik:
Başarılı Satışa Giden Yol
Güçlü bir ilk intiba yaratma
Müşteri itirazlarını yönetme
Satış Kapatma Teknikleri
Etkin İletişim
İknayı Etkileyen Faktörler
Verimli Satış Toplantıları
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Sarıyer
Mekan : Atmeeting Toplantı Organizasyon
Mekan Adresi : Maslak Mah. Bilim Sk. Sun Plaza No: 5 A
Başlangıç Saati : 29.04.2017 10: 00: 00
Bitiş Saati : 29.04.2017 12: 00: 00
Kategori : Terzi İşi Satış Eğitimi
Tür : Konferans
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io
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