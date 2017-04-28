Terzi İşi Satış Eğitimi

Terzi İşi Satış Eğitimi, 29 Nisan'da Atmeeting Toplantı Organizasyon'da sizlerle...Eğitim İçerik: Başarılı Satışa Giden YolGüçlü bir ilk intiba yaratmaMüşteri itirazlarını yönetmeSatış Kapatma TeknikleriEtkin İletişimİknayı Etkileyen FaktörlerVerimli Satış ToplantılarıDetaylar : İl : İstanbulİlce...

Terzi İşi Satış Eğitimi

Terzi İşi Satış Eğitimi, 29 Nisan'da Atmeeting Toplantı Organizasyon'da sizlerle...

Eğitim İçerik:

Başarılı Satışa Giden Yol

Güçlü bir ilk intiba yaratma

Müşteri itirazlarını yönetme

Satış Kapatma Teknikleri

Etkin İletişim

İknayı Etkileyen Faktörler

Verimli Satış Toplantıları

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Sarıyer

Mekan : Atmeeting Toplantı Organizasyon

Mekan Adresi : Maslak Mah. Bilim Sk. Sun Plaza No: 5 A

Başlangıç Saati : 29.04.2017 10: 00: 00

Bitiş Saati : 29.04.2017 12: 00: 00

Kategori : Terzi İşi Satış Eğitimi

Tür : Konferans

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

29 Nisan, Istanbul, İstanbul, Sarıyer, Maslak, Su, Hayır
sponsored ads