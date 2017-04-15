Tersine Dünya
Eser: Orhan Kemal / Uyarlayan ve Yöneten: Engin Alkan / Müzik: Engin Alkan Dekor Tasarım: Barış Dinçel / Kostüm Tasarım: Candan Seda Balaban Işık Tasarım: Cem Yılmazer / Dramaturg: Sinem Özlek / Yönetmen Yardımcısı: Şahin ÜrenDekor Realizasyonu: Cihan Aşar / Müzik Düzenleme: Burçak Çöllü...
Eser: Orhan Kemal / Uyarlayan ve Yöneten: Engin Alkan / Müzik: Engin Alkan
Dekor Tasarım: Barış Dinçel / Kostüm Tasarım: Candan Seda Balaban
Işık Tasarım: Cem Yılmazer / Dramaturg: Sinem Özlek / Yönetmen Yardımcısı: Şahin
ÜrenDekor Realizasyonu: Cihan Aşar / Müzik Düzenleme: Burçak Çöllü
Oyuncular: Feyha Çelenk, Tuba Erdem, Çağdaş Tekin, Çağrı Büyüksayar, Cansu Ecem
Karabulut, İbrahim Ersoylu, Suat Onur Çalık, Şeyma Gökçe Cengiz, Deniz Gürsucu, Elit Andaç
Çam, Mert Tiryaki, Mesut Özsoy, Gökhan Kum, Yüce Armağan Erkek, Hakan Kahraman
1-14 NİSAN 2017 CUMA SAAT 15: 00, 20: 00
15 NİSAN 2017 CUMARTESİ SAAT 20: 00
NAZIM HIKMET KÜLTÜREVI
> Tam '10 > İndirimli '7,5
> Süre: 2 Perde / 2 Saat 45 Dakika
> 13+
Detaylar :
İl : Bursa
İlce : Nilüfer
Mekan : Bursa Nazım Hikmet Kültür Evi
Mekan Adresi : 100. Yıl Mah. Ertuğrulkent Nazım Hikmet Evi
Başlangıç Saati : 15.04.2017 20: 00: 00
Bitiş Saati : 15.04.2017 21: 00: 00
Kategori : Tersine Dünya
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi' : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io