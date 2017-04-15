Tersine Dünya

Eser: Orhan Kemal / Uyarlayan ve Yöneten: Engin Alkan / Müzik: Engin Alkan Dekor Tasarım: Barış Dinçel / Kostüm Tasarım: Candan Seda Balaban Işık Tasarım: Cem Yılmazer / Dramaturg: Sinem Özlek / Yönetmen Yardımcısı: Şahin ÜrenDekor Realizasyonu: Cihan Aşar / Müzik Düzenleme: Burçak Çöllü...

Tersine Dünya

Eser: Orhan Kemal / Uyarlayan ve Yöneten: Engin Alkan / Müzik: Engin Alkan

Dekor Tasarım: Barış Dinçel / Kostüm Tasarım: Candan Seda Balaban

Işık Tasarım: Cem Yılmazer / Dramaturg: Sinem Özlek / Yönetmen Yardımcısı: Şahin

ÜrenDekor Realizasyonu: Cihan Aşar / Müzik Düzenleme: Burçak Çöllü

Oyuncular: Feyha Çelenk, Tuba Erdem, Çağdaş Tekin, Çağrı Büyüksayar, Cansu Ecem

Karabulut, İbrahim Ersoylu, Suat Onur Çalık, Şeyma Gökçe Cengiz, Deniz Gürsucu, Elit Andaç

Çam, Mert Tiryaki, Mesut Özsoy, Gökhan Kum, Yüce Armağan Erkek, Hakan Kahraman

1-14 NİSAN 2017 CUMA SAAT 15: 00, 20: 00

15 NİSAN 2017 CUMARTESİ SAAT 20: 00

NAZIM HIKMET KÜLTÜREVI

> Tam '10 > İndirimli '7,5

> Süre: 2 Perde / 2 Saat 45 Dakika

> 13+



Detaylar :

İl : Bursa

İlce : Nilüfer

Mekan : Bursa Nazım Hikmet Kültür Evi

Mekan Adresi : 100. Yıl Mah. Ertuğrulkent Nazım Hikmet Evi

Başlangıç Saati : 15.04.2017 20: 00: 00

Bitiş Saati : 15.04.2017 21: 00: 00

Kategori : Tersine Dünya

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi' : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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İbrahim Ersoylu, Hakan Kahraman, Nazım Hikmet, Cengiz Deniz, Cem Yılmazer, Barış Dinçel, Nazım Hikmet, Orhan Kemal, Engin Alkan, 15 Nisan
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