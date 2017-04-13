Tersine Dünya
Eser: Orhan Kemal / Uyarlayan ve Yöneten: Engin Alkan / Müzik: Engin AlkanDekor Tasarım: Barış Dinçel / Kostüm Tasarım: Candan Seda BalabanIşık Tasarım: Cem Yılmazer / Dramaturg: Sinem Özlek / Yönetmen Yardımcısı: ŞahinÜrenDekor Realizasyonu: Cihan Aşar / Müzik Düzenleme: Burçak...
Eser: Orhan Kemal / Uyarlayan ve Yöneten: Engin Alkan / Müzik: Engin AlkanDekor Tasarım: Barış Dinçel / Kostüm Tasarım: Candan Seda BalabanIşık Tasarım: Cem Yılmazer / Dramaturg: Sinem Özlek / Yönetmen Yardımcısı: ŞahinÜrenDekor Realizasyonu: Cihan Aşar / Müzik Düzenleme: Burçak ÇöllüOyuncular: Feyha Çelenk, Tuba Erdem, Çağdaş Tekin, Çağrı Büyüksayar, Cansu EcemKarabulut, İbrahim Ersoylu, Suat Onur Çalık, Şeyma Gökçe Cengiz, Deniz Gürsucu, Elit AndaçÇam, Mert Tiryaki, Mesut Özsoy, Gökhan Kum, Yüce Armağan Erkek, Hakan Kahraman1-14 NİSAN 2017 CUMA SAAT 15: 00, 20: 0015 NİSAN 2017 CUMARTESİ SAAT 20: 00NAZIM HIKMET KÜLTÜREVI> Tam '10 > İndirimli '7,5> Süre: 2 Perde / 2 Saat 45 Dakika> 13+
Detaylar :
İl : Bursa
İlce : Nilüfer
Mekan : Bursa Nazım Hikmet Kültür Evi
Mekan Adresi : 100. Yıl Mah. Ertuğrulkent Nazım Hikmet Evi
Başlangıç Saati : 14.04.2017 15: 00: 00
Bitiş Saati : 14.04.2017 16: 00: 00
Kategori : Tersine Dünya
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi' : Hayır