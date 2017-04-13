Tersine Dünya

Eser: Orhan Kemal / Uyarlayan ve Yöneten: Engin Alkan / Müzik: Engin AlkanDekor Tasarım: Barış Dinçel / Kostüm Tasarım: Candan Seda BalabanIşık Tasarım: Cem Yılmazer / Dramaturg: Sinem Özlek / Yönetmen Yardımcısı: ŞahinÜrenDekor Realizasyonu: Cihan Aşar / Müzik Düzenleme: Burçak...

Tersine Dünya

Eser: Orhan Kemal / Uyarlayan ve Yöneten: Engin Alkan / Müzik: Engin AlkanDekor Tasarım: Barış Dinçel / Kostüm Tasarım: Candan Seda BalabanIşık Tasarım: Cem Yılmazer / Dramaturg: Sinem Özlek / Yönetmen Yardımcısı: ŞahinÜrenDekor Realizasyonu: Cihan Aşar / Müzik Düzenleme: Burçak ÇöllüOyuncular: Feyha Çelenk, Tuba Erdem, Çağdaş Tekin, Çağrı Büyüksayar, Cansu EcemKarabulut, İbrahim Ersoylu, Suat Onur Çalık, Şeyma Gökçe Cengiz, Deniz Gürsucu, Elit AndaçÇam, Mert Tiryaki, Mesut Özsoy, Gökhan Kum, Yüce Armağan Erkek, Hakan Kahraman1-14 NİSAN 2017 CUMA SAAT 15: 00, 20: 0015 NİSAN 2017 CUMARTESİ SAAT 20: 00NAZIM HIKMET KÜLTÜREVI> Tam '10 > İndirimli '7,5> Süre: 2 Perde / 2 Saat 45 Dakika> 13+

Detaylar :

İl : Bursa

İlce : Nilüfer

Mekan : Bursa Nazım Hikmet Kültür Evi

Mekan Adresi : 100. Yıl Mah. Ertuğrulkent Nazım Hikmet Evi

Başlangıç Saati : 14.04.2017 15: 00: 00

Bitiş Saati : 14.04.2017 16: 00: 00

Kategori : Tersine Dünya

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi' : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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