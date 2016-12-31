Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Tersane ve Tekne İmal Yönetmeliğinde Değişiklik
Ara
BİST 78.139 %0,39
DOLAR 3,5269 %0,13
EURO 3,7117 %0,45
PARİTE 1,0525 %0,39
ALTIN 130,46 %-0,41
FAİZ 10,63 %-0,28
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Tersane ve Tekne İmal Yönetmeliğinde Değişiklik

Kısmi işletme izni belgesi almış olan tersane, tekne imal ve çekek yerlerinin belge geçerlilik süreleri 31 Aralık 2017 tarihine uzatıldı.

Tersane ve Tekne İmal Yönetmeliğinde Değişiklik

Kısmi işletme izni belgesi almış olan tersane, tekne imal ve çekek yerlerinin belge geçerlilik süreleri 31 Aralık 2017 tarihine uzatıldı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının, "Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Söz konusu yönetmelik değişikliğiyle, kısmi işletme izni belgesi almış olan mevcut tesislerin belge geçerlilik süresi ile mevcut yüzer havuzlar için alınmış olan yüzer havuz işletme izni belgesi süresi 31 Aralık 2017 tarihine uzatıldı.

Askeri ve polis tesisleri hariç, 13 Şubat 2009 tarihinden önce faaliyette bulunan kapsam dışı tesislerin, ilgili kurumlarından alınmış veya alınacak faaliyet konusuna uygun iş yeri açma ve çalışma ruhsatı veya faaliyet izni gibi belgelerini 31 Aralık 2017 tarihine kadar idareye ibraz etmesi gerekiyor.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Resmi Gazete, Denizcilik, 31 Aralık, 13 Şubat, Polis, Yargı