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Ters Lojistik Kavramı Nedir?
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Ters Lojistik Kavramı Nedir?

Wise TV'ye konuşan söyleyen LC Waikiki Lojistik Operasyon Müdürü Salih Işık, Ters lojistik kavramı ve bu kavramla günümüzde öne çıkan başlıklar üzerine açıklamalarda bulundu.

Ters Lojistik Kavramı Nedir?

Wise TV'ye konuşan söyleyen LC Waikiki Lojistik Operasyon Müdürü Salih Işık, Ters lojistik kavramı ve bu kavramla günümüzde öne çıkan başlıklar üzerine açıklamalarda bulundu.

Ters lojistik kavramının sıcak satışın çok önemli olduğu bu dönemlerde ciddi bir operasyon haline gelmeye başladığını söyleyen LC Waikiki Lojistik Operasyon Müdürü Salih Işık, ters lojistik kavramını şöyle özetledi: "Şu anda mağazalara sıcak sevkiyat olarak göndermiş olduğumuz ürünlerin, müşteri beğenisine sunulduktan sonra, eğer ki hızlı bir beğeni kazanmamışsa ve satışlar yavaş gidiyorsa, bunların tekrar geri lojistik operasyonla çağrılması ve uygun zamanda tekrardan mağazalara sevkiyatının yapılması için çok kritik bir süreç. Baktığımızda müşteri artık daha fazla bilinçlenmeye başladı. Avrupa'ya göre iade miktarlarımız ciddi miktarda artmaya başladı. Modeller beğenilmemiş olabilir, ürünün kalitesi beğenilmemiş olabilir ve ya o an ihtiyacı yoktur yanlış ürünü almıştır geri yollamıştır. Fakat ihtiyacı olduğunda tekrar ulaşabilmesi için bir elleçleme operasyonunun devam etmiş olduğu bir süreç. Bu süreçte de bu işi iyi yapan, yani gelen iadeyi yeniden katma değerli bir operasyonla dahil edebilen firmalar bu işten kazançlı çıkacaktır."

Kaynak: Wise.tv

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