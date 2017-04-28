Ters lalelerin görüntüleri doğa severleri hayran bırakıyor

Doğa fotoğrafçısı Arif Avize, Kahramanmaraş dağlarında 6-7 çeşidi bulunan ters laleleri görüntüleyerek korunmasına ve gelecek kuşaklara tanıtılmasına çalışıyor



KAHRAMANMARAŞ - Türkiye'de nadir bölgelerde yetişen ters laleler Kahramanmaraş'ta da çiçek açtı. Ters lalelerin olağanüstü görüntüleri doğa severleri hayran bırakıyor. Doğa fotoğrafçısı Arif Avize, Kahramanmaraş dağlarında 6-7 çeşidi bulunan ters laleleri görüntülenerek korunmasına ve gelecek kuşaklara tanıtılmasına çalışıyor.

Kahramanmaraş'ın Afşin ile Onikişubat ilçesine bağlı Başkonuş bölgesinde çiçek açan 'Ağlayan gelin' olarak bilinen ters laleler, ziyaretçilerini ağırlıyor.

Kahramanmaraş'ta 6-7 çeşidinin yer aldığı ters lalelerin bölgede popülasyonunun zengin olduğunu kaydeden doğa fotoğrafçısı Arif Avize, ters lalelerin gelecek nesillere aktarılması için çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Kahramanmaraş'ın doğal bitki çeşitleri bakımından dünyanın istisna kentlerinden biri olduğuna dikkat çeken Arif Avize, "Kahramanmaraş'ın kırsal hayatını, dağ hayatını, doğal hayatını yerinde gözlemleyen ve bunlara hayranlık duyan insanlarız. Zaman zaman bunları fotoğraflamak bizlere çok büyük bir keyif veriyor. Bölgemiz lale popülasyonu tarafından oldukça zengindir. Ağlayan gelin diye tanınan ters lale bu bölgede fotoğrafçılık açıdan bizlere çok geniş imkanlar sunuyor. Biz bunları büyük bir zevkle kullanıyoruz. Bölge aslında lalenin anavatanı edasındadır. Bölgede 6-7 tür ters lale mevcut" dedi.

Bölgeye 5-6 yıl önce gittiğinde lalenin her türlüsünü gördüğünü belirten Avize, "Ancak bir tür eksikti. O da ters lale idi. Kahramanmaraş'ın Binboğa Dağlarında mevcut. Bu bölgede yetişmesi uygun olur diye düşündüm. Çünkü iklimi gayet müsaitti. Bu bölgede neden yok diye sordum kendime. Gittim Kahramanmaraş Binboğa Dağlarından soğanlarını getirdim. Başkonuş bölgesinde doğal alanlara ekimini yaptım. Gayet güzelde oldu. Uyumda sağladılar. Yaklaşık 3-4 yıldır çiçek açıyorlar. Diyebilirim ki, Binboğa Dağlarındakilerden daha iştahlılar. Daha güzel büyüyorlar. Temennim o bölgede lale türlerinin, özellikle ağlayan gelinin bölgede çoğalması, sürdürebilirliğinin sağlanmasıdır. Zaten nesli tehdit altındadır bu türün. Soğan kaçakçılığı var. Çiçek kaçakçılığı var. İnşallah bu çiçeği gelecek nesillere taşıma adına sürdürebilirliğini sağlayabilirsek ne mutlu bizlere. Gelecek kuşaklarda bu laleyi orada doğal ortamında kaybolmadan, yok olmadan görebilme imkanına kavuşurlar" diye konuştu.