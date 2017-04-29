Ters Laleler Büyülüyor

Türkiye'de nadir bölgelerde yetişen ters laleler, Van'ın Bahçesaray ilçesinde de çiçek açtı.



Yılın büyük bir bölümü kar altında geçiren Bahçesaray ilçesi, havaların ısınmasıyla birlikte 15 gün ile 1 ay ömürleri olan ters laleler çiçek açmaya başladı. Referandum seçimlerinde Bahçesaray'da yüzde 68'lik evet çıkmasının ardından AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, çalışma arkadaşları ile birlikte kırsal mahallelere başlattığı teşekkür ziyaretler devam ediyor. Ziyaret ettikleri Arvas Mahallesi'nde ters laleleri görünce çiçeklerin arasına giren Sabırlı, fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. - VAN