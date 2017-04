Cem Uslu'nun yönettiği "Ters Köşe" tiyatro oyunu, izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.



"Bildiğiniz o "normal" evlilikleri unutun. Oyunumuzun kahramanının bir değil, tam iki eşi, iki evi, iki evliliği var. ve Ayten'den bir kızı, Leyla'dan da bir oğlu... Mehmet tam 18 yıldır, biri Maltepe'de, öbürü Kartal'da olan evleri arasında mekik dokuyor ve şaşırtıcı şekilde, işler yıllardır hiç de fena gitmiyor. Gelgelelim, kör talihin ona çelme takacağı o gün, tam da bugün. Mehmet'in bu zor anında yardımına sığınabileceği tek kişi, çocukluk arkadaşı ve uzatmalı misafiri Edip. Sorun şu ki Edip hem bu gibi çetrefilli işlerde becerisine en son güvenilecek kişi, hem de bugün, yaşlı ama "yaşından genç yaşamaya kararlı" babasını alıp tatile götürecekti. Götüremedi. O babasına gidemeyince de babasının ona geleceği tuttu. Sonrası mı? Öncesi ve sonrası tümüyle kahkaha..."



Oynayanlar



Canan Atalay



Mahmut Gökgöz



Nail Kırmızıgül



Sezgi Mengi



Şebnem Özinal



Tuna Orhan



Yasemin Balık



Ray Cooney'nin "Caught in the Net" adlı oyunundan,



Uyarlayan ve Yöneten: Cem Uslu



Çeviren: N. Uğur Özüaydın



Sahne Tasarımı: Mustafa Ziya Ülkenciler



Işık Tasarımı: Erdem Çınar



Müzik: Orhan Enes Kuzu



Asistan: Uğurcan Güngör



Yapım: Hasan Özkaya, Tolga Güleryüz



Afiş Fotoğrafı: Eren Yiğit



Afiş Tasarımı: Galip Aksular







Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Kadıköy



Mekan : Kadıköy Halk E.M



Mekan Adresi : Bahariye Cad. No: 39



Başlangıç Saati : 30.04.2017 19: 00: 00



Bitiş Saati : 30.04.2017 21: 00: 00



Kategori : Ters Köşe



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır