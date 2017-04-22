Ters Köşe

Cem Uslu'nun yönettiği "Ters Köşe" komedi tiyatro oyunu, 22 Nisan'da Karabük 100. Yıl Kültür Merkezi'nde izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

Ters Köşe

Cem Uslu'nun yönettiği "Ters Köşe" komedi tiyatro oyunu, 22 Nisan'da Karabük 100. Yıl Kültür Merkezi'nde izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

"Bildiğiniz o "normal" evlilikleri unutun. Oyunumuzun kahramanının bir değil, tam iki eşi, iki evi, iki evliliği var. ve Ayten'den bir kızı, Leyla'dan da bir oğlu... Mehmet tam 18 yıldır, biri Maltepe'de, öbürü Kartal'da olan evleri arasında mekik dokuyor ve şaşırtıcı şekilde, işler yıllardır hiç de fena gitmiyor. Gelgelelim, kör talihin ona çelme takacağı o gün, tam da bugün. Mehmet'in bu zor anında yardımına sığınabileceği tek kişi, çocukluk arkadaşı ve uzatmalı misafiri Edip. Sorun şu ki Edip hem bu gibi çetrefilli işlerde becerisine en son güvenilecek kişi, hem de bugün, yaşlı ama "yaşından genç yaşamaya kararlı" babasını alıp tatile götürecekti. Götüremedi. O babasına gidemeyince de babasının ona geleceği tuttu. Sonrası mı? Öncesi ve sonrası tümüyle kahkaha..."

Oynayanlar

Canan Atalay

Mahmut Gökgöz

Nail Kırmızıgül

Sezgi Mengi

Şebnem Özinal

Tuna Orhan

Yasemin Balık

Ray Cooney'nin "Caught in the Net" adlı oyunundan,

Uyarlayan ve Yöneten: Cem Uslu

Çeviren: N. Uğur Özüaydın

Sahne Tasarımı: Mustafa Ziya Ülkenciler

Işık Tasarımı: Erdem Çınar

Müzik: Orhan Enes Kuzu

Asistan: Uğurcan Güngör

Yapım: Hasan Özkaya, Tolga Güleryüz

Afiş Fotoğrafı: Eren Yiğit

Afiş Tasarımı: Galip Aksular

Detaylar :

İl : Karabük

İlce : Merkez

Mekan : Karabük Kültür Merkezi

Mekan Adresi : 100. Yıl Mahallesi, 1009 Caddesi, No: 14

Başlangıç Saati : 22.04.2017 20: 30: 00

Bitiş Saati : 22.04.2017 22: 30: 00

Kategori : Ters Köşe

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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Nail Kırmızıgül, Şebnem Özinal, Sezgi Mengi, Tuna Orhan, Mehmet İn, Çocukluk, Cem Uslu, 22 Nisan, Maltepe, Karabük