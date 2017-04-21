Ters Köşe
Cem Uslu'nun yönettiği "Ters Köşe" komedi tiyatro oyunu, 21 Nisan'da Karadeniz Ereğli AKM Sinema Salonu'nda izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.
Cem Uslu'nun yönettiği "Ters Köşe" komedi tiyatro oyunu, 21 Nisan'da Karadeniz Ereğli AKM Sinema Salonu'nda izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.
"Bildiğiniz o "normal" evlilikleri unutun. Oyunumuzun kahramanının bir değil, tam iki eşi, iki evi, iki evliliği var. ve Ayten'den bir kızı, Leyla'dan da bir oğlu... Mehmet tam 18 yıldır, biri Maltepe'de, öbürü Kartal'da olan evleri arasında mekik dokuyor ve şaşırtıcı şekilde, işler yıllardır hiç de fena gitmiyor. Gelgelelim, kör talihin ona çelme takacağı o gün, tam da bugün. Mehmet'in bu zor anında yardımına sığınabileceği tek kişi, çocukluk arkadaşı ve uzatmalı misafiri Edip. Sorun şu ki Edip hem bu gibi çetrefilli işlerde becerisine en son güvenilecek kişi, hem de bugün, yaşlı ama "yaşından genç yaşamaya kararlı" babasını alıp tatile götürecekti. Götüremedi. O babasına gidemeyince de babasının ona geleceği tuttu. Sonrası mı? Öncesi ve sonrası tümüyle kahkaha..."
Oynayanlar
Canan Atalay
Mahmut Gökgöz
Nail Kırmızıgül
Sezgi Mengi
Şebnem Özinal
Tuna Orhan
Yasemin Balık
Ray Cooney'nin "Caught in the Net" adlı oyunundan,
Uyarlayan ve Yöneten: Cem Uslu
Çeviren: N. Uğur Özüaydın
Sahne Tasarımı: Mustafa Ziya Ülkenciler
Işık Tasarımı: Erdem Çınar
Müzik: Orhan Enes Kuzu
Asistan: Uğurcan Güngör
Yapım: Hasan Özkaya, Tolga Güleryüz
Afiş Fotoğrafı: Eren Yiğit
Afiş Tasarımı: Galip Aksular
Detaylar :
İl : Zonguldak
İlce : EREĞLİ
Mekan : Karadeniz Ereğli AKM Sinema Salonu
Mekan Adresi : Atatürk Bulvarı, No: 16
Başlangıç Saati : 21.04.2017 20: 00: 00
Bitiş Saati : 21.04.2017 22: 00: 00
Kategori : Ters Köşe
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır