Terörle Mücadele Operasyonları

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Tunceli'nin Hozat ve Van'ın Çatak ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda biri teslim olmak üzere 14 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.



Genelkurmay Başkanlığından dünkü "yurt içi olaylar"a ilişkin bilgilendirme yapıldı.



Buna göre, Hozat'ta icra edilen operasyonda örgüt mensuplarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 10 terörist etkisiz hale getirilirken, bir M-16 piyade tüfeği, 9 kalaşnikof ve bir RPG-7 roketatar ele geçirildi. Operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 20'ye ulaştı.



Çatak'ta çıkan çatışmada da 3 terörist etkisiz hale getirildi. Örgütten kaçan bir terörist, silah ve teçhizatıyla güvenlik güçlerine teslim oldu.



Diyarbakır'ın Hani ilçesindeki yol aramasında bulunan, 100 kilogram amonyum nitrat kullanılarak hazırlanmış el yapımı patlayıcı imha edildi.



Çok miktarda silah ve mühimmat ele geçirildi



Kars'ın Kağızman ilçesinde tespit edilen sığınakta bir kalaşnikof, bir kanas keskin nişancı tüfeği, 30 kilogram amonyum nitrat ve patlayıcı yapımında kullanılan çok miktarda malzeme ele geçirildi.



Hakkari'nin Çukurca ilçesinde tespit edilen mağarada 250 doçka uçaksavar fişeği, bin biksi makineli tüfek fişeği, 16 el bombası, 13 RPG-7 roketatar mühimmatı ve 120 havan mermisi bulundu.



Bitlis'in Tatvan ve Mutki ilçelerinde de 350 kilogram amonyum nitratla hazırlanmış 3 el yapımı patlayıcı imha edildi. Siirt'in Eruh ilçesinde tespit edilen sığınakta 17 biksi makineli tüfek fişeği ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.



Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki operasyonda da bir el yapımı patlayıcı imha edildi.