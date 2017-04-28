Şırnak, Siirt ve Bitlis'teki terörle mücadele operasyonları kapsamında çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.



Genelkurmay Başkanlığınca dünkü "yurt içi olaylar"a ilişkin bilgilendirme yapıldı.



Buna göre, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki "Kato Dağı" bölgesinde devam eden operasyonda bir roketatar, dört roketatar sevk fişeği, iki M-16 piyade tüfeği şarjörü, dört keskin nişancı tüfeği şarjörü, 60 Biksi fişeği, bir keskin nişancı tüfeği dürbünü, gıda maddesi, örgütsel doküman ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.



Siirt'in Eruh ilçesinde güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen arazi aramasında belirlenen 3 sığınak içinde ise 7 el yapımı patlayıcı, bir Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 3 keskin nişancı tüfeği şarjörü, 48 tüp, gıda maddesi ve çok miktarda yaşam malzemesi bulundu.



Bitlis'in Tatvan ilçesinde de yine arazi aramasında tespit edilen bir sığınak içinde 2 ton gıda maddesi ele geçirildi.