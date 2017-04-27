Terörle Mücadele Operasyonları

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Tunceli'nin Hozat ve Pülümür ilçelerinde 12 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.



Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, 8'inci Kolordu Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 51'inci Motorize Piyade Tugay Komutanlığınca Tunceli'nin Hozat ilçesinde yürütülen Şehit P. Er Nazmi Yıldızlı Operasyonu'nda bugün 10 silahlı terörist ile Pülümür ilçesinde eylem hazırlığında olan 2 terörist etkisiz hale getirildi.