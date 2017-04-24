Terörle Mücadele Operasyonları

Güvenlik güçlerince, bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlarda çeşitli mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiği bildirildi.



TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, dün Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, güvenlik güçlerince icra edilen arazi aramasında tespit edilen bir mağarada, mağara oluşturmak için kullanılan 20 kilogram patlayıcı madde ve muhtelif malzeme ele geçirilerek imha edildi.



Hakkari'de, güvenlik güçlerince icra edilen arazi aramasında yol üzerinde bir el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi. Ağaçların arasına gizlenmiş halde bin 280 kilogram amonyum nitrat, 250 metre kablo ve yaşam malzemesi ele geçirildi.



Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde tespit edilen bir mağarada 10 el bombası bulundu.



Batman'ın Gercüş ilçesinde taşların arasına gizlenmiş bir bidon içerisinde, bir el bombası ile 65 kilogram gıda maddesi ele geçirildi.



Irak kuzeyi Sinath-Haftanin, Metina, Gara ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekatları ile bölücü terör örgütü mensubu teröristlerce kullanıldığı tespit edilen silah mevzii, mağara ve sığınaklar imha edildi.