Terörle Mücadele Operasyonları

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.



Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, dün meydana gelen "yurt içi olaylar"a yer verildi.



Buna göre, Şırnak'ın Silopi ilçesinde, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 bölücü terör örgütü üyesi güvenlik güçlerine teslim oldu.



Hakkari'nin Çukurca ilçesinde ise güvenlik güçlerince yapılan arazi aramasında ele geçirilen amonyum nitrat ile hazırlanmış bir el yapımı patlayıcı imha edildi.