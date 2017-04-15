Terörle Mücadele Operasyonları

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) düzenlenen operasyonlarda bölücü terör örgütüne ait çok sayıda yaşam malzemesi, el yapımı patlayıcı ve patlayıcı yapımında kullanılan gereç ile 2 kalaşnikof piyade tüfeği ve 116 fişek ele geçirildi.



Genelkurmay Başkanlığınca dünkü "yurt içi olaylar"a ilişkin bilgilendirme yapıldı.



Buna göre, Mardin'in Mazıdağı ilçesinde güvenlik güçlerince icra edilen arazi aramasında, bir sığınak içinde çok sayıda yaşam malzemesi ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme bulundu.



Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, üs bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensupları ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışma sonrası yürütülen arazi aramasında daha önce etkisiz hale getirilen bir teröristin cesedi bulundu. Aramada, 2 kalaşnikof piyade tüfeği ve 116 fişek, 6 el bombası ile 14 mühimmatı, birer bomba atar, el telsizi, ses kayıt cihazı, dürbün ve kamera ele geçirildi.



Ağrı'nın Patnos ilçesinde, bölücü terör örgütüne yardım ve yataklık yapanlara yönelik operasyonda ise bir zanlının evi ile eklentilerinde arama yapıldı. Aramada amonyum nitrat ile hazırlanmış 12 el yapımı patlayıcı, 20 gram C-4 patlayıcı ve bin metre elektrik kablosu bulundu, bir iş birlikçi gözaltına alındı.



Güvenlik güçlerince yürütülen arazi aramalarında, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 200 gram C-4 ile hazırlanmış bir el yapımı patlayıcı, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde ise mutfak tüpüyle hazırlamış bir el yapımı patlayıcı tespit edildi. Patlayıcılar uzman ekiplerce kontrollü imha edildi.