Terörle Mücadele Operasyonları

Genelkurmay Başkanlığı, bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlar kapsamında bir teröristin etkisiz hale getirildiği ve çok sayıda silah ile mühimmatın ele geçirildiğini açıkladı.



Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde, dünkü "yurt içi olaylar" ve "günlük faaliyetler"e ilişkin bilgi verildi.



Buna göre, Şırnak'ta düzenlenen operasyonda, bölücü terör örgütü mensubu bir terörist etkisiz hale getirildi.



Tespit edilen iki el yapımı patlayıcı imha edilirken, biri doçka uçaksavar 2 makineli tüfek, 4 kalaşnikof piyade tüfeği, 134 doçka uçaksavar mühimmatı, 78 biksi makineli tüfek mühimmatı, 120 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 5 roketatar mühimmatı, bir havan mühimmatı, bir anti personel mayını, 7 tüp, 2 kilo amonyum nitrat, 77 pil, 180 litre benzin, 100 litre mazot ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.



Diyarbakır'ın Lice ilçesinde devam eden operasyonda, bombalı eylemlerde kullanılmak üzere gasp edilen bir araç ve 175 havai fişek ele geçirildi, tespit edilen bir el yapımı patlayıcı imha edildi.



Mardin Midyat'ta ve Bitlis Hizan'da güvenlik güçlerince yapılan arazi aramasında, tespit edilen iki el yapımı patlayıcı imha edildi.



Güvenlik güçlerince Bingöl'ün Genç ilçesinde ve Bitlis'te icra edilen arazi aramasında tespit edilen dört ayrı sığınak içerisinde çok miktarda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.



Kara Kuvvetleri Komutanlığı Hudut Birliklerince yasa dışı yollarla sınırı geçme çalışan 899 kişi yakalandı. Buna göre, Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 789, İran'dan Türkiye'ye geçmeye çalışan 2, Türkiye'den İran'a 2 ve Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 106 kişi gözaltına alındı.



Müdahaleler sonucunda, Suriye sınırında 26 bin 490 paket, İran sınırında 2 bin 300 paket kaçak sigara ile bir binek hayvanı ele geçirildi.