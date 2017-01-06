Terörle Mücadele İçin Düşünce Kuruluşları Artırılmalı"

Ege Üniversitesi (EÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tanju Tosun, Türkiye'de düşünce üreten kuruluşlar kültürünün çok zayıf olduğunu, terörle mücadele için bu yapıların sayısının artırılması gerektiğini söyledi.



Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, batı ülkelerinin Türkiye'ye ilişkin olumsuz algısının birkaç yılda şekillenmediğini, bu durumun derin, tarihsel ve kültürel bir takım kökleri olduğunu belirtti.



Tüm Avrupa ülkelerinin Türkiye'ye yönelik olumsuz bir algıya sahip olmadığını vurgulayan Tosun, ancak Almanya, Fransa ve İngiltere gibi ülkelerin negatif algıda ilk akla gelenler arasında yer aldığını savundu.



Tosun, Fransa'nın kendisinden olmayanları dışlayıcı kültür, Almanya'nın ise tarihsel ön yargıyla siyasi ilişkilerini şekillendirdiğini anlattı.



Türkiye'nin terörle mücadele ederken geliştirdiği politikaları Batıda anlatmasının önemine işaret eden Tosun "Standartlarımızı, demokrasi, hak ve özgürlükler başta olmak üzere güçlendirmemiz, ön yargıyı yıkmamız gerekiyor. Hem imajın iyileştirilmesi hem de algının orta vadede düzeltilmesi gerekiyor." dedi.



Tosun, Batıda var olan olumsuz imajın düzeltmesi için sadece resmi heyet ziyaretlerinin yeterli olmadığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:



"Artık 'kokteyl diplomasisi'ni terk edip, proaktif düşünce kuruluşu diplomasisine yönelmek gerekir. Batılı politika yapıcılarla bulundukları ülkelerde daha yoğun temas zorunlu. Onlara Türkiye'yi politik açıdan anlatmaya ihtiyaç var. Akademi, dışişleri ve sivil toplum kuruluşlarının ortaklığında AB ülkelerinin her birinde proaktif strateji ve tanıtım üzerinde odaklanacak düşünce kuruluşu kurulmasına ihtiyaç var. Batıyı sürekli bilgilendirmek gerekiyor."



"İrtibat bürolarının artırılması gerekiyor"



"Buradan heyetler yollamakla ya da bir heyetin zamanı gelince AB yetkilileriyle gidip görüşmesiyle olacak iş değil." diyen Tosun, "Mesela PKK'nın Avrupa'daki eylemleri sadece Brüksel'de çadır kurma, orada poster asıp Türkiye'yi eleştirme değil. Onun ötesinde sürekli oluşturdukları bir takım yapılarla Avrupalı siyasetçilerle çok sıkı temas halindeler. Biz teması sadece heyet ziyaretiyle sınırlı görüyoruz. Mutlaka irtibat bürolarının artırılması gerekiyor. Terörle mücadele için düşünce kuruluşlarının artırılması gerekiyor. Türkiye hem kendi içindeki düzenlemeleri yapma hem de bunları Batıya aktarma konusunda çok zayıf." değerlendirmesinde bulundu.