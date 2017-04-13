Terörle Mücadele Hız Kesmeden Devam Ediyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Diyarbakır, Hakkari, Bingöl, Bitlis, Mardin ve Şırnak'ta güvenlik güçleri tarafından icra edilen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde, mühimmat, patlayıcı ve patlayıcı yapımında kullanılan madde ile yaşam malzemesinin ele geçirildiğini açıkladı. TSK'dan yurt içinde icra edilen terörle mücadele operasyonlarına ilişkin açıklama yapıldı. Diyarbakır Lice'de güvenlik güçleri tarafından icra edilen operasyonda bir Kalaşnikof piyade tüfeği, bir RPG-7 roketatar, 4 RPG-7 roketatar mühimmatı, 8 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 238 Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, bir av tüfeği, 45 av tüfeği fişeği, 2 bin 572 kilogram kubar esrar, 832 kilogram toz esrar ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde icra edilen arazi aramasında, mutfak tüpüne tuzaklanmış bir el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi. Bingöl'ün Kiğı ve Genç ilçelerinde icra edilen arazi aramasında tespit edilen 2 sığınakta 500 kilogram gıda maddesi ve çok miktarda muhtelif malzeme ele geçirildi. Bitlis Hizan'da güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında toprağa gömülü vaziyette bir Kalaşnikof piyade tüfeği, 50 fişek, amonyum nitrat kullanılarak hazırlanmış iki el yapımı patlayıcı, iki telsiz ve muhtelif malzeme ele geçirildi.



Mardin Mazıdağı'nda icra edilen arazi aramasında tespit edilen iki sığınak içerisinde 150 kilogram amonyum nitrat, 250 gram C-4 patlayıcı, bir el yapımı patlayıcı devresi, 2 mutfak tüpü, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.



Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde devam eden operasyonda ise bir el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi.



(İlker Turak/İHA)