Terörle Mücadele

Güvenlik güçleri, bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlarında çok sayıda mühimmat ele geçirdi.



Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, bölücü terör örgütüne yönelik başlatılan operasyonlar devam ediyor.



Buna göre, Şırnak'ın Uludere ilçesinde kırsalında arazi taraması gerçekleştiren güvenlik güçleri, el yapımı patlayıcı, iki el bombası, iki antitank mayını ve bir havan mermisini imha etti.



Siirt'in Eruh ve Hakkari'nin Şemdinli ilçelerinde ise tespit edilen iki el yapımı patlayıcı ve havan mühimmatı etkisiz hale getirildi.



Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde toprağa gömülü iki çuvalda bir hafif makineli tüfek, bir piyade tüfeği, dört av tüfeği, sekiz kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 215 çeşitli çapta fişek, iki el bombası, üç hücum yeleği, bir kalaşnikof kasaturası ele geçirildi.



Bitlis'in Güroymak ilçesinde bir sığınak ve arazide yapılan aramada, çok miktarda muhtelif yaşam malzemesi bulundu.



Yasa dışı sınır geçişleri



Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı hudut birliklerince Suriye'den yurda yasa dışı yollarla girmeye çalışan 959 kişi ile Suriye'ye kaçak geçmeye çalışan üç kişi yakalandı.



Müdahale sonucunda, bir MP-44 piyade tüfeği, bir LMGK makineli tüfek, üç av tüfeği, iki el bombası,175 AK-47 piyade tüfeği mermisi, 40 av tüfeği fişeği, bin 500 paket sigara, bir AK-47 piyade tüfeği kasaturası, üç hücum yeleği, sekiz LMGK makineli tüfeği şarjörü ele geçirildi.



Irak sınırında 520 cep telefonu, İran sınırında 7 bin 120 paket sigara bulundu.



Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 30, Bulgaristan'a yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan 21 kişi yakalandı.