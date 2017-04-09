Terörle Mücadele
Güvenlik güçlerince Muş'ta bir teröristin yakalandığı, Diyarbakır ve Şırnak'ta patlayıcı ele geçirildiği bildirildi.
Güvenlik güçlerince Muş'ta bir teröristin yakalandığı, Diyarbakır ve Şırnak'ta patlayıcı ele geçirildiği bildirildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, dün Diyarbakır'ın Dicle ilçesindeki arazi aramasında 7 sığınak tespit edildi.
Sığınaklardaki aramalarda 50 kilogram amonyum nitrat kullanılarak hazırlanan el yapımı patlayıcı, 9 tüp ve çok miktarda gıda malzemesi ele geçirildi.
Hazro ilçesinde de bölücü terör örgütüne yardım ve yataklık edenlere yönelik operasyonda, bir kalaşnikof piyade tüfeği ve bir tabanca ele geçirilirken, 7 kişi gözaltına alındı.
Şırnak'ın Silopi ilçesindeki arazi aramasında 19 el yapımı patlayıcı, 22 kilogram TNT, 9 kilogram patlayıcı madde, 100 fünye ve 462 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği ele geçirildi. Muş'un Malazgirt ilçesinde ise bir terörist yakalandı.