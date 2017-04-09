Terörle Mücadele

Güvenlik güçlerince Muş'ta bir teröristin yakalandığı, Diyarbakır ve Şırnak'ta patlayıcı ele geçirildiği bildirildi.



Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, dün Diyarbakır'ın Dicle ilçesindeki arazi aramasında 7 sığınak tespit edildi.



Sığınaklardaki aramalarda 50 kilogram amonyum nitrat kullanılarak hazırlanan el yapımı patlayıcı, 9 tüp ve çok miktarda gıda malzemesi ele geçirildi.



Hazro ilçesinde de bölücü terör örgütüne yardım ve yataklık edenlere yönelik operasyonda, bir kalaşnikof piyade tüfeği ve bir tabanca ele geçirilirken, 7 kişi gözaltına alındı.



Şırnak'ın Silopi ilçesindeki arazi aramasında 19 el yapımı patlayıcı, 22 kilogram TNT, 9 kilogram patlayıcı madde, 100 fünye ve 462 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği ele geçirildi. Muş'un Malazgirt ilçesinde ise bir terörist yakalandı.