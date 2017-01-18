Terörle Mücadele

Van'ın İpekyolu ilçesinde, güvenlik güçlerince icra edilen operasyonda DEAŞ terör örgütü mensubu bir terörist yakalandı.



Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde, dünkü yurt içi olaylara ilişkin bilgi verildi.



Buna göre, Tunceli'de devam eden operasyonda tespit edilen iki ayrı sığınak içerisinde, 450 kilogram amonyum nitrat, bir biksi makineli tüfek kutusu, 50 kilogram şeker, çeşitli ebatta naylon, yaşam malzemeleri, elektrikli soba, odun sobası, çadır, diş tedavisinde kullanılan malzemeler, anestezik ilaç, 50 şırınga ve örgütsel doküman ele geçirildi.



Şırnak'ta icra edilen operasyonda, 5 barınak ve bir mağarada bulunan, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılmak üzere depolanmış 20 adet 12 kilogramlık mutfak tüpü imha edildi.



Van'ın İpekyolu ilçesinde, güvenlik güçlerince icra edilen operasyonda DEAŞ terör örgütü mensubu bir terörist yakalandı.



Mardin'in Artuklu ilçesinde, Ayn el Arap (Kobani) bölgesindeki bölücü terör örgütü barınma alanından kaçan bir terörist, silahsız ve teçhizatsız olarak güvenlik güçlerine teslim oldu.